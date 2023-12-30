RTÜK muhaliflere ceza yağdırdı

Bold Medya'da yer alan habere göre asıl görevi radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2023 yılında adeta muhalif kanalları cezalandırma kurumuna dönüştü. Muhalif kanallara 59, iktidar yanlılarına sadece 4 kez ceza kesen kurul, izleyicilerin en çok şikâyet ettiği programlar olan ATV’deki Müge Anlı ve Esra Erol’un programlarına ise hiç ceza vermedi.



MUHALİF KANALLARA 59, İKTİDAR YANLILARINA 4 KEZ CEZA VERİLDİ



RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Taşcı, Üst Kurul’un 2023 karnesini açıkladı. Buna göre, RTÜK 1 Ocak-31 Aralık arasında Tele 1’e 20, Halk TV’ye 17 Flash Haber’e 8, FOX TV’ye 8, KRT’ye 5 SCZ TV’ye de 1 olmak üzere toplamda 59 program, yayın durdurma, idari para cezası verdi. Üst Kurul, eleştirel yayın yapan altı kanala 2023’te toplamda 67 milyon 850 bin TL ceza kesti.



Öte yandan RTÜK, iktidara yakın yayınlar yaptığı bilinen Beyaz TV’ye 3, TGRT Haber’e 1 program, yayın durdurma, idari para cezası verirken ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-NET ve TV 24’e ise hiç ceza kesmedi. RTÜK’ün Beyaz TV ve TGRT Haber’e toplamda 4 kez verdiği cezalar ise 2 milyon 147 bin tutarında oldu.



Taşcı, şöyle konuştu: “Türkiye açısından çok zorlu bir yıl geçirdik, felaketler yaşadık. Ama diğer taraftan da Türkiye yayıncılığı RTÜK sayesinde büyük bir felaketi yaşadı. Bu son olsun diyeceğim ama bunu güçlü bir şekilde söyleyemem. Çünkü RTÜK’ün bu yılki verdiği cezalara baktığımız zaman kendisini iktidara yakın konumlandıran kanallara 1 yıl içerisinde toplamda sadece 4 ceza kesildi. Diğer taraftan yeri geldiğinde iktidarı eleştiren, sorgulayan televizyon kanalları açısından baktığımızda 1 yıl içerisinde tam 59 ceza kesilmiş. Oransal olarak baktığınızda kendini iktidara yakın konumlandıran kanallarla iktidarı eleştiren kanallar arasındaki çarpıklık, neredeyse 15 kat bir fark ortaya çıkıyor. İktidarı eleştiren kanallara 68 milyon TL’lik bir ceza kesilirken iktidarı övenlere hepi topu 2; baktığımızda aralarında tam 35 katlık bir fark var. Beyaz TV ve TGRT Haber kanallarına kesilen cezalar aslında basın özgürlüğüne, düşünce ifade özgürlüğüne müdahale değil tam tersine toplumun büyük bir kesiminin rahatsız olduğu spor programlarındaki argo içerikler nedeniyle birazcık da verilmek zorunda kalan cezalar.



ŞİKAYET REKORLARI KIRAN MÜGE ANLI VE ESRO EROL’UN PROGRAMLARINA DOKUNMADI



Daha haber temasıyla yayın yapan kanallara baktığımızda 59 ceza kesilmiş ve bunların neredeyse tamamı basın, ifade özgürlüğüne dönük müdahaleler içeriyor. Hatta halkın haber alma özgürlüğüne dönük müdahale niteliğindeki cezalar. RTÜK açısından bu bir utanç tablosudur çünkü sizin 59 ile 4 cezayı karşılaştırdığınızda bunu ne hukukla ne vicdanla ne adaletle açıklayabilmeniz mümkün değil. RTÜK’ün bu hukuksuz tabloda tek bir hedefi var; Türkiye’de çok sesliliği istemeyen bir RTÜK var, RTÜK’ün istediği şu; tek sesli olsun sadece bütün kanallar reisi övsün, iktidara methiyeler düzsün. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıllar da RTÜK’e gelen şikayet rekorlarını en çok kıran ATV’deki Müge Anlı ve Esra Erol’un programları oldu, buna rağmen sıfır görüyoruz. Bırakın bir rapor hazırlanıp Üst Kurul’da değerlendirmesini yazılmış tek satır bir rapor dahi yok. Oysa özelde biz çok net bir şeyi biliyoruz; iktidarın mensuplarının da bu içeriklerden çok ciddi anlamda rahatsız olduğunu net olarak biliyoruz. RTÜK’ün genelde cezalandırmalarda sığındığı madde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık. Oysa bu programlarda tepeden tırnağa milli ve manevi değer aykırılıklardan geçilmiyor. Buna rağmen hiçbir şekilde işlem yapılmıyor.