Saray İttifakı'nın yerel seçim hesapları: Ortak aday formülü

Millet İttifakı’nda yer alan İYİ Parti’nin bu kez 2019 seçimlerinin aksine yerel seçimlerde büyükşehirlerde seçime kendi adaylarıyla gireceği konuşulurken CHP listelerinden parlamentoya giren ve farklı bir isim altında parlamentoda grup kuracağı dillendirilen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin de yine yerel seçimlerde “ortak hareket edebileceği” kaydediliyor. Yeşil Sol Parti’nin de yerel seçimlere kendi adayıyla katılması durumunda “Cumhur İttifakı’nın bu kez 2019’da kaybettiği Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi büyükşehirleri yeniden kazanacağına” kesin gözüyle bakılırken Cumhur İttifakı’nın da yerel seçimlerde “ortak hareket edeceği” ifade ediliyor.









Bu kapsamda AKP’nin, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına MHP seçmeninin de benimseyeceği “milliyetçi” bir ismi aday göstereceği ileri sürülürken İstanbul’da ise AKP’nin Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “çok daha güçlü bir adayla çıkacağı” kaydediliyor. MHP’nin, 2019 yerel seçimlerde olduğu gibi Ankara, İstanbul ve İzmir’de “AKP’nin adayını destekleyeceği”, AKP’nin de yine 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında MHP’nin belirleyeceği adaylara destek vereceği konuşuluyor.





AKP’li kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Ankara ve İstanbul’u yeniden Cumhur İttifakı bünyesine katmakta kararlı olduğunu belirtirken “Seçim öncesinde bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul ve Ankara için bu kez işi şansa bırakmayacağız. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bu illerin yeniden Cumhur İttifakı’nca yönetilmesi konusunda büyük bir kararlılık var. Özellikle büyükşehirler için o ilin önde gelen isimlerini belirleyeceğiz. Bu isimler kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler olabilir” görüşünü dile getiriyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adı geçiyordu ancak Kurum yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekrem İmamoğlu” gibi her partiden oy alabilecek bir ismi aday gösterebileceği de konuşuluyor.



