Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası

Sanatçı Gülşen'in, Ataşehir'de geçen yıl verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.





Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.





Sanatçı, 25 Ağustos’ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, bu şart da 12 Eylül'de kaldırılmıştı.





Gülşen'in 'yurtdışına çıkış yasağı' da 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında mahkeme tarafından kaldırıldı.