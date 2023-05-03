Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası /03 Mayıs 2023 10:47

Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası

Şarkıcı Gülşen’in, konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen hakkında 10 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Sanatçı Gülşen'in, Ataşehir'de geçen yıl verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanatçı, 25 Ağustos’ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, bu şart da 12 Eylül'de kaldırılmıştı.

Gülşen'in 'yurtdışına çıkış yasağı' da 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında mahkeme tarafından kaldırıldı.
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