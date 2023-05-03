TÜİK’ten Nebati’ye kuzu eti sürprizi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 3 Nisan’da yaptığı ve tepkilere neden olan “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” açıklaması sonrasında TÜİK’ten sürpriz geldi.
TÜİK’e göre, nisan ayında zam şampiyonu, fiyatı bir önceki aya göre ortalama yüzde 21,47 oranında artan kuzu eti oldu.
Aylık ortalama yüzde 13,34’lük fiyat artışıyla dana eti, nisanda zam şampiyonları listesinde ikinci sırada yer aldı.
Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı da nisanda yüzde 12,5’lik fiyat artışıyla listede üçüncü sırada yer aldı.
Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 11,73’lük artışla dördüncü olurken, kümes hayvanları eti de yüzde 9,97’lik artışla listede beşinci sırada yer aldı.
TÜİK’in endeks sonuçlarını verdiği 143 temel başlık arasında koyun eti yer almıyor. Temel başlıklar arasında kuzu, dana ve kümes hayvanları eti bulunuyor.
NEBATİ NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP ve MHP milletvekillerine “safranlı pilav eşliğinde mantar soslu dana fileto”yla verdiği iftar yemeğinin ardından 3 Nisan’da katıldığı canlı yayında konuşan Nebati “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” demişti. Nebati’nin bu sözleri tepkilere neden olmuştu.
Nebati 15 Nisan’da da Mersin’de yaptığı konuşmada da koyun eti açıklamalarına devam etmiş ve şu ifadelere yer vermişti:
“Geçen televizyonda koyun eti yiyelim birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor dedim. Koyun eti yağlıdır, güzeldir. Koyun eti güç verir. Koyun eti yağıyla sütüyle bu şehre de ülkeye de en güzel tadı verir.”
FİYATLAR NEBATİ DÖNEMDE NE OLDU?
Büyük şehirlerde koyun eti doğrudan koyun eti adıyla satılmıyor. Kasap ve marketlerde iki türlü et var biri dana eti diğeri ise kuzu eti.
Israrla koyun eti öneren Nebati 2 Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. O tarihte dana etinin kilosu 92 lira kuzu etinin kilosu ise 113 liraydı. TZOB verilerine göre Mart 2023 sonu itibariyle dana etinin fiyatı 255, kuzu etinin fiyatı ise 266 lira… Nebati'nin görev yaptığı yaklaşık 16 aylık dönemde et fiyatlarının yaklaşık 2,5 kat arttığı görülüyor.