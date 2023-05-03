TÜİK’ten Nebati’ye kuzu eti sürprizi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 3 Nisan’da yaptığı ve tepkilere neden olan “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” açıklaması sonrasında TÜİK’ten sürpriz geldi.







TÜİK’e göre, nisan ayında zam şampiyonu, fiyatı bir önceki aya göre ortalama yüzde 21,47 oranında artan kuzu eti oldu.





Aylık ortalama yüzde 13,34’lük fiyat artışıyla dana eti, nisanda zam şampiyonları listesinde ikinci sırada yer aldı.





Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı da nisanda yüzde 12,5’lik fiyat artışıyla listede üçüncü sırada yer aldı.





Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 11,73’lük artışla dördüncü olurken, kümes hayvanları eti de yüzde 9,97’lik artışla listede beşinci sırada yer aldı.





TÜİK’in endeks sonuçlarını verdiği 143 temel başlık arasında koyun eti yer almıyor. Temel başlıklar arasında kuzu, dana ve kümes hayvanları eti bulunuyor.







