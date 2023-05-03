Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonucunda dikkat çeken fark /03 Mayıs 2023 11:07

Son anket sonucunda dikkat çeken fark

14 araştırma şirketinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan ankete sonucuna göre 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki fark dikkati çekiyor.

SHABER3.COM

Türkiye Raporu tarafından 14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan ‘Anketlerin Anketi’ni sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre Millet İttifakı’nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47.64 oranında oy alıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor.

Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ise yedi anket şirketinin verileri baz alındı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52.03, Erdoğan yüzde 47.97 oranında oy alıyor.

Milletvekilli seçiminde ise yedi araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 42.8
Millet İttifakı: Yüzde 38.6
Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11.9
Memleket Partisi: Yüzde 3
Diğer: Yüzde 3.7
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son anket sonucunda dikkat çeken fark Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:18