Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Hizbullahçı hükümlünün cezasını kaldırdı /03 Mayıs 2023 11:19

Erdoğan, Hizbullahçı hükümlünün cezasını kaldırdı

Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan dört hükümlünün cezasını kaldırdı. Cezası kaldırılanlar arasında Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy da var. Vural Avar, 84 yaşında ölmüştü.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, ’28 Şubat’ davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un cezaları ‘kocama hali’ nedeniyle kaldırıldı.

Alpsoy, Hizbullah’ın ‘askeri kanat sorumlusu’ olarak faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulmuş ve ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı. Radyo Sputnik’ten Atilla Güner, Alpsoy’un oğluyla birlikte Ankara Etimesgut’ta üç kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi olayı nedeniyle de ceza aldığını bildirmişti.

Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde bulunan Sedat Çelik’in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu bulunuyor.
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