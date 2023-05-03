Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapattı /03 Mayıs 2023 11:27

Türkiye hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapattı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Türk diplomatlara yönelik suikastların faillerini onurlandırma amacıyla açılan 'Nemesis Anıtı' nedeniyle Türkiye hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapatma kararı aldı

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Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların failleri için Ermenistan’da 'Nemesis' anıtının açılmasının yarattığı kriz sürüyor.

Ermenistan ile 'normalleşme' süreci sürerken anıtın açılmasının ardından Türkiye yeni bir adım attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" ifadeleriyle ülkeye getirilen yeni yaptırımı açıkladı.

NEMESİS EYLEMLERİ NEDİR?
Taşnak Partisi tarafından Ermeni tehcirindeki (1915 olayları) rollerinden ötürü bir dizi eski Osmanlı siyasi ve askeri liderinin yanında Eylül Günleri (Rusya İç Savaşı sırasında 1918 yılının Eylül ayında Bakü'de binlerce etnik Ermeni'nin öldürülmesi ile sonuçlanan olaylar) ile suçlanan Azeri siyasetçilere de karşı 1920 ve 1922 arasında gerçekleştirilmiş bir dizi suikasttan oluşan bir gizli operasyondur. Şahan Natali ve Karekin Pastırmacıyan, operasyonun başındakilerdir. Operasyon adını Yunan mitolojisindeki intikam ve adalet tanrıçası Nemesis'ten alıyor.
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