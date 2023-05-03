Anadolu Efes'in yıldızı korkuttu

Anadolu Efes’in 33 yaşındaki oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 2019 yılından bu yana Efes forması giyen ABD’li basketbolcu, yaşadığı sağlık sorunu sonrası hemen hastaneye kaldırıldı.





Yoğun bakıma alınan ve tetkikleri yapılan Chris Singleton’ın sağlık durumu hakkında, Anadolu Efes’ten şu açıklama geldi:





“Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton’ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”







