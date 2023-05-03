Türkiye basın özgürlüğünde son sıralarda

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından yayınlanan 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 165'inci sırada yer aldı.





3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayınlanan endekste, Türkiye'nin düşük notuna "gazetecilere yönelik baskıya hız verilmesi", "özellikle Kürt gazetecilere yönelik toplu tutuklamalar" ve "medya özgürlüğünü tehdit eden sosyal faktörler" gerekçe gösterildi.





Aynı endekste 2021'de 153'üncü sırada bulunan Türkiye, 2022 yılındaki endekste ise "gazetecilerin tahliye edilmesi, tutuklama yerine adli kontrole rağbet edilmesi ve ifade özgürlüğü örgütlerinin hak aramada etkili mücadele yürütmesi" gerekçeleriyle 149'uncu sıraya yükselmişti. Ancak 2023'te 16 sıra birden gerileyen Türkiye, endekste en sert gerileme gösteren ülkelerden biri oldu.





AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında endeksin 99'uncu sırasında bulunan Türkiye, 2016'da 151, 2017'de 155 ve 2018 ve 2019'da ise 157'nci sıraya kadar gerilemişti.





21 yıldır düzenli olarak yayınlanan endeks kapsamında, basın özgürlüğünün durumunu 31 ülkede "vahim", 42 ülkede "kötü", 55 ülkede "sorunlu" ve 52 ülkede ise "çok iyi" veya "iyi" olarak sınıflandırılıyor. Türkiye, bu çerçevede, "sorunlu" kategorisinden "vahim" kategorisine gerilemiş bulunuyor.





Gazetecilik mesleğinin ülkelerin yalnızca yüzde 30'unda "tatmin edici" biçimde yapılabildiğini kaydeden endekse göre, ülkelerin yüzde 70'inde ise gazetecilik "güçlükle" icra edilebiliyor.











