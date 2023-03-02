Samanyolu Haber /Gündem / "Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek" /02 Mart 2023 14:21

"Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, depremin 3. gününde AHBAP'a çadır satan Kızılay'ı eleştirdi. Krizde AKP'nin bir suçu olmadığını söyleyen Turan "Kızılay bir devlet kurumu değil. Keşke böyle ağır ve acılı bir günde satış yapmasaydı" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Kızılay'ın deprem felaketinin yaşandığı bölgede çadır satması tartışmaları devam etti. AKP ve muhalefet partileri arasında sık sık tartışma yaşandı.

Muhalefetin Kızılay eleştirilerine yanıt veren Turan, "Kızılay, bir devlet kurumu değil, Kızılay, kendi tüzel kişiliği olan bir dernek" dedi.

Turan, şunları söyledi:

"Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, en zor zamanda bu milletin yanında yer almış, özel kurumumuz. En zor zamanda milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz, 1913'te kamu yararı kararı verilmiş.

Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil. Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.

Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim. Satarsan ne olur, işte bugün olduğu gibi, 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan ne olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, böyle Meclis'i ve kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz."

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