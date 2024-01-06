Savaş ekonomisinde Rusya’da zenginler arttı

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Şirket hisselerinin değerine göre hesaplanarak sermayesini en çok büyüten 9,29 milyar dolarlık artışla Lukoil'in kurucusu Vagit Alekberov oldu. Alekberov’un serveti 24,7 milyar dolar.

İkinci sırada 5,67 milyar dolarlık artışla Evrohim ve SUEK'in kurucusu Andrey Melniçenko’nun serveti ise 5,67 milyar dolar artarak 17,2 milyar dolara ulaştı.Üçüncü sırada NLMK’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Lisin, 4,08 milyar dolar kazandı ve serveti 23,9 milyar dolara çıktı.ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avustralya'nın yaptırım listesine aldığı Alekperov ve Melniçenko şirketlerindeki görevlerinden ayrılmıştı. Lisin ise yaptırım kapsamı dışında.En büyük zararı Akron’un ana hissedarı Vyacheslav Kantor yaşadı. Serveti 0,149 milyar dolar azalarak 6,21 milyar dolara geriledi.Rus milyarderler Ukrayna'ya düzenlenen operasyonun ilk yılında 94 milyar dolar kaybetmişti.Ajans, Mart 2012’den bu yana dünyanın en zengin 500 kişinin servetlerine ilişkin bilgileri içeren Bloomberg Milyarderler Endeksi’ni yayınlıyor. Endekste yer alan 500 girişimcinin 25'i Rusya'dan.