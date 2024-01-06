Samanyolu Haber /Dünya / Savaş ekonomisinde Rusya’da zenginler arttı /06 Ocak 2024 13:38

Savaş ekonomisinde Rusya’da zenginler arttı

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Rusya’nın en zengin iş insanlarının 2023 yılındaki serveti 50,012 milyar dolar arttı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Şirket hisselerinin değerine göre hesaplanarak sermayesini en çok büyüten 9,29 milyar dolarlık artışla Lukoil'in kurucusu Vagit Alekberov oldu. Alekberov’un serveti 24,7 milyar dolar.  

İkinci sırada 5,67 milyar dolarlık artışla Evrohim ve SUEK'in kurucusu Andrey Melniçenko’nun serveti ise 5,67 milyar dolar artarak 17,2 milyar dolara ulaştı.

Üçüncü sırada NLMK’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Lisin, 4,08 milyar dolar kazandı ve serveti 23,9 milyar dolara çıktı.

ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avustralya'nın yaptırım listesine aldığı Alekperov ve Melniçenko şirketlerindeki görevlerinden ayrılmıştı. Lisin ise yaptırım kapsamı dışında.

En büyük zararı Akron’un ana hissedarı Vyacheslav Kantor yaşadı. Serveti 0,149 milyar dolar azalarak 6,21 milyar dolara geriledi.
Rus milyarderler Ukrayna'ya düzenlenen operasyonun ilk yılında 94 milyar dolar kaybetmişti.

Ajans, Mart 2012’den bu yana dünyanın en zengin 500 kişinin servetlerine ilişkin bilgileri içeren Bloomberg Milyarderler Endeksi’ni yayınlıyor. Endekste yer alan 500 girişimcinin 25'i Rusya'dan.
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