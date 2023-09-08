Savcının korumasıyla kavga eden aileden 6 kişi tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi TOKİ Mahallesinde Nizamettin Tekin isimli korucu, kendisine ait evde kiracı olan ve savcı koruması olarak görev yapan polis T.Y.C. ile iddiaya göre kira nedeniyle tartıştı.



Önceki gece yaşanan tartışma ve kavga nedeniyle olay yerine polisler sevk edilirken, Tekin ailesinden Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin, korucu Nizamettin Tekin, akrabaları Fatih Tekin, Tahsin Tekin, Niyazi Tekin, Mehmet Metin Tekin ve çocuk yaştaki M. Tekin “Kasten yaralama” suçlamasıyla gözaltına alındı.



6 KİŞİYE TUTUKLAMA



Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan Tekin ailesinin fertlerinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklanma talebiyle Kızıltepe Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. İfade işlemlerinden sonra Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin ile akrabaları Nizamettin Tekin, Fatih Tekin, Tahsin Tekin, Niyazi Tekin, Mehmet Metin Tekin, “Kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı, M. Tekin ise (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.