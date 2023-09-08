Samanyolu Haber /Gündem / Savcının korumasıyla kavga eden aileden 6 kişi tutuklandı /08 Eylül 2023 20:20

Savcının korumasıyla kavga eden aileden 6 kişi tutuklandı

Savcı koruması olarak görev yapan polisle kira nedeniyle tartıştıkları ve kavga ettikleri iddia edilen Tekin ailesinin 6 bireyi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

Mardin’in Kızıltepe ilçesi TOKİ Mahallesinde Nizamettin Tekin isimli korucu, kendisine ait evde kiracı olan ve savcı koruması olarak görev yapan polis T.Y.C. ile iddiaya göre kira nedeniyle tartıştı.

Önceki gece yaşanan tartışma ve kavga nedeniyle olay yerine polisler sevk edilirken, Tekin ailesinden Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin, korucu Nizamettin Tekin, akrabaları Fatih Tekin, Tahsin Tekin, Niyazi Tekin, Mehmet Metin Tekin ve çocuk yaştaki M. Tekin “Kasten yaralama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan Tekin ailesinin fertlerinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklanma talebiyle Kızıltepe Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. İfade işlemlerinden sonra Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin ile akrabaları Nizamettin Tekin, Fatih Tekin, Tahsin Tekin, Niyazi Tekin, Mehmet Metin Tekin, “Kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı, M. Tekin ise (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcının korumasıyla kavga eden aileden 6 kişi tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:59