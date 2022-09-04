Samanyolu Haber /Gündem / Seçim ayarlı çıkış Yunan basınında: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' /04 Eylül 2022 10:06

Seçim ayarlı çıkış Yunan basınında: 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, Yunanistan’a yönelik sözleri bu ülke basınında geniş yer buldu.

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Erdoğan'ın, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var, İzmir’i unutma.” ve “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” şeklindeki sözleri Yunan basınında “tehdit” olarak yorumlandı.

“KIŞKIRTICI SÖYLEMLER”
Kathimerini gazetesi, “Erdoğan: Yunanistan'a direk tehditler” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Ta Nea gazetesinde ise Erdoğan'ın “İzmir'i unutmayın” sözü başlığa taşınırken, Erdoğan'ın, Yunan halkına kaba bir şekilde hitap ettiği ileri sürüldü.

To Vima gazetesi de “Yunanlar, İzmir'i unutmayın – Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz” başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İzmir'i unutmayın” şeklindeki sözlerini “provokatif” olarak nitelendiren Ethnos gazetesi, Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

ERDOĞAN YUNANİSTAN'A SESLENMİŞTİ
Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022’de yaptığı konuşmada, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var, İzmir’i unutma.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Türkiye’nin şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettirdiğine dikkati çekerek, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin, bir yerlere fırsat kollayarak, beklediğinden emin olun.” demişti.

Hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır, fedakarlık gerektirecektir, bedel ödettirecektir ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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