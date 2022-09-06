Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi yeni kredi paketi geliyor /06 Eylül 2022 17:35

Seçim öncesi yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı olduğunu söylediği belirtildi.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg’in konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığını söyledi.

Bloomberg’e konuşan kaynak, Nebati'nin bugün Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda, yeni KGF destek paketinin büyüklüğü hakkında bilgi vermediğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında yorum yapmadı.

Geçtiğimiz aylarda kredi maliyetlerinin artması ve krediye ulaşmanın zorlanması nedeniyle iş dünyası şikayetlerini yetkililere ifade etmişti. Geçtiğimiz ay merkez bankası da kredi maliyetlerini düşürmek amacıyla faiz indirmiş ve bankaların sağladıkları ticari kredilere ilişkin teminat kurallarını değiştirmişti.
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