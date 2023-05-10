Samanyolu Haber /Gündem / Seçime 4 gün kala dolar yeni rekor kırdı /10 Mayıs 2023 10:08

Seçime 4 gün kala dolar yeni rekor kırdı

Türkiye, 4 gün sonra sandık başına gidecek. Kritik seçim öncesi dolar kuru yeni rekor kırdı.

SHABER3.COM

14 Mayıs'ta Türkiye, tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gidiyor. Ancak seçime sadece birkaç gün kala, ekonomideki kritik gelişmeler devam ediyor.
Birçok kişi, mevcut iktidarın politikalarında değişiklik yapabileceği beklentisi nedeniyle, seçim sonuçlarının ekonomik piyasalara doğrudan etkisi olacağına inanıyor. Bu nedenle, 14 Mayıs seçimleri piyasalar tarafından yakından izleniyor.
Dolar/TL kurunda çarşamba günü yeni bir rekor kırıldı. Kur, 19,5305 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL kurunda da yükseliş gözlemlendi. Euro/TL kuru, 21,5016 seviyesine ulaştı.

Seçim sonuçlarının ekonomiye etkisi, ülkenin geleceği açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Her ne kadar piyasalar şimdilik dalgalanmaya devam ediyor olsa da, Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumak için seçim sonrası politikaları yakından takip edilecek.
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