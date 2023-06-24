Samanyolu Haber /Dünya / 'Seçimi kazanman insan haklarının kalktığı anlamına gelmez' /24 Haziran 2023 16:41

'Seçimi kazanman insan haklarının kalktığı anlamına gelmez'

AKPM’de İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn, AKP’li vekil Zeynep Yıldız’a insan hakları dersi verdi. Corbyn, “Bir seçimi kazanmanın insan haklarının ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu hakların birileri seçimi kazansa da kazanmasa da devam eder” dedi.

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Erdoğan iktidarının uygulamalarını savunan bir konuşma yapan AKP Milletvekili Zeynep Yıldız, halkın kendilerine destek verdiğini ve seçimi kazandıklarını söyledi. İngiliz Milletvekili Jeremy Corbyn, ise Yıldız’a şu yanıtı verdi: “Bir seçimi kazanmanın insan haklarının ortadan kalktığı anlamına gelmediğini, bu hakların birileri seçimi kazansa da kazanmasa da devam ettiği anlamına geldiğini nazikçe belirtmek isterim. Mesele insanların kendilerini ifade etme hakkı, gazetecilerin neler olup bittiğini haberleştirebilme hakkıdır.”

“Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına yönelik büyüyen bir tehdit olarak ulus ötesi baskı” başlıklı karar tasarısı. Meclis’te kabul edildi.Tr724’te yer alan habere göre, AKP’li vekiller Hizmet Hareketi Cemaati ve Bülent Keneş’in isminin geçtiği kısımları karar tasarısından çıkartmak istedi. Ancak, bu talepler diğer parlamenterler tarafından reddedildi. Raporu ve karar tasarısını hazırlayan İngiltere milletvekili Sir Christopher Chope yaptığı konuşmada, AKP iktidarını ve AKP’li vekilleri eleştirdi.


‘İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMAYI İNKAR ETMEMELİYİZ’

Raporun sunumunu yapan Chope’un konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İnsan hakları örgütü Freedom House, beş ülkeyi ulus ötesi baskının en etkin failleri olarak tanımlamıştır. Bunlardan sadece bir tanesi Avrupa Konseyi üyesi, yani Türkiye. Eğer Avrupa Konseyi örnek teşkil edecekse, dünyanın geri kalanına ders vermeye başlamadan önce kendi içimizdeki çürük elmayı inkar etmemeliyiz”
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