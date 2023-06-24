'Seçimi kazanman insan haklarının kalktığı anlamına gelmez'

“Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına yönelik büyüyen bir tehdit olarak ulus ötesi baskı” başlıklı karar tasarısı. Meclis’te kabul edildi.Tr724’te yer alan habere göre, AKP’li vekiller Hizmet Hareketi Cemaati ve Bülent Keneş’in isminin geçtiği kısımları karar tasarısından çıkartmak istedi. Ancak, bu talepler diğer parlamenterler tarafından reddedildi. Raporu ve karar tasarısını hazırlayan İngiltere milletvekili Sir Christopher Chope yaptığı konuşmada, AKP iktidarını ve AKP’li vekilleri eleştirdi.
‘İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMAYI İNKAR ETMEMELİYİZ’
Raporun sunumunu yapan Chope’un konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İnsan hakları örgütü Freedom House, beş ülkeyi ulus ötesi baskının en etkin failleri olarak tanımlamıştır. Bunlardan sadece bir tanesi Avrupa Konseyi üyesi, yani Türkiye. Eğer Avrupa Konseyi örnek teşkil edecekse, dünyanın geri kalanına ders vermeye başlamadan önce kendi içimizdeki çürük elmayı inkar etmemeliyiz”