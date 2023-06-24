Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da tansiyonun yüksek olduğu kentte şiddetli patlama /24 Haziran 2023 17:10

Rusya’da tansiyonun yüksek olduğu kentte şiddetli patlama

Rus paralı asker gücü Wagner’in ayaklanması sonrası gerilim hızla artarken iç savaş endişesi giderek büyüyor.

SHABER3.COM

Rus paralı asker gücü Wagner'e bağlı savaşçılar Rusya’daki bazı askeri tesislerde kontrolü ele geçirirken tansiyonun yüksek olduğu Ukrayna sınırına yakın Rıstov kentinde yaşanan şiddetli patlama büyük korku yarattı.

Rus devletine bağlı RT televizyonu, Rostov-on-Don bölgesinde Rusya Güney Komutanlığı karargahı yakınında şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı. RT muhabiri Roman Kosarev, kaynağı açıklanmayan patlama sonrası insanların korkuyla kaçtığı görüntüleri paylaştı.

Patlamanın nedeni, yaralanan ya da hasar olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

‘KARARGAHI TEK BİR KURŞUN ATMADAN ALDIK’

Bu arada Wagner lideri Yevgeni Prigojin, savaşçıların tek bir kurşun atmadan Rostov'daki Rus karargahını ele geçirdiklerini savundu. Prigojin, Rus halkının düzenledikleri “adalet yürüyüşüne” destek verdiğini düşündüklerini söyledi.

Reuters haber ajansı, Rus ordusuna bağlı helikopterlerin Voronej bölgesi yakınında Wagner güçlerini havadan vurduğunu duyurmuştu. Gerilim hızla sıcak çatışmaya dönüşürken Wagner grubunun Ukrayna işgalinin lojistiğinde de önemli rol oynayan Rostov’da kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği ve Rusya’nın batısına doğru ilerlediği belirtiliyor.
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