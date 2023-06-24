Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın ve gümüşte 3 ayın en düşük seviyesi kaydedildi /24 Haziran 2023 17:32

Altın ve gümüşte 3 ayın en düşük seviyesi kaydedildi

Bu hafta Fed'ten gelen şahin mesajların ardından ons altın ve gümüş üç ayın en düşük seviyesine gerilerken dolar kurunun etkisiyle gram altın yeni rekorunu kırdı. Alman Commerzbank ise ons altın ve gümüş fiyatı beklentisini düşürdü.

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Sözcü.com.tr'nin haberine göre bu hafta altın ve gümüş fiyatları, güçlenen doların ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin yorumlarının baskısıyla 3 ayın en düşük seviyesini görürken gram altın ise dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta kongrede yaptığı konuşmada daha fazla faiz artışı sinyali vermesinin ardından dolar güçlenirken, Powell’ın şahin açıklamaları altın fiyatlarını baskıladı.

Gram altın ise ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL'deki yükseliş ile birlikte 1589 TL’ye ulaştı. Haftaya 1487 TL seviyesinden başlayan gram altın haftayı 1.558 liradan kapattı. Buna göre gram altın son bir haftada yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI ONSU BASKILADI

Fed'den gelen şahin mesajlar sonrası, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselirken altın fiyatları geriledi. Altının ons fiyatı bu hafta kademeli olarak değer kaybetti.

Fed Başkanı Powell’ın altı aylık para politikası raporunu Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya sunarken yaptığı şahin açıklamalar ons altında kayba neden oldu.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise cuma günü Reuters ile yaptığı bir röportajda, bu yıl iki faiz artışının “daha makul” bir tahmin olduğunu söyledi.

‘FAİZ ARTIŞI METALDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖSTERİYOR’

Haftaya 1954 dolardan başlayan fakat şahin açıklamalardan sonra değer kaybeden ons altın 1921 dolara düştü. Ons altın hafta içinde yaşadığı daha büyük kayıpları toplasa da yaklaşık yüzde 1,7’lik düşüş kaydetti ve 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekim 2022’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşan gümüş fiyatları 22,43 dolara geriledi. Gümüş de ons altın gibi 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Reuters’a konuşan ABD merkezli Blue Line Futures’ın baş piyasa stratejisti Phillip Streible, “Powell oldukça şahindi. Daha fazla faiz artışından yana ve yakın zamanda herhangi bir faiz indirimi görmüyor. Bu, metaller için oldukça düşüş eğilimi gösteriyor” dedi.

Standard Chartered analisti Suki Cooper ise yayımladığı bir notta “Yatırımcı iştahı altına inançtan yoksun” dedi.

COMMERZBANK FİYAT BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank ise 2023’ün ikinci yarısı için altın ve gümüş fiyatı beklentisini düşürdü.

Banka, 2023’ün ikinci çeyreği için ons altın beklentisini 2 bin 50 dolardan 2 bin dolar seviyesine çekti.

Ons gümüş fiyatında da aşağı yönlü revize yapan Commerbank, üçünü çeyrek için 25 dolar olan ons gümüş beklentisini 24 dolara ve 27 dolar olan dördüncü çeyrek beklentisini 26 dolar seviyesine düşürdü.
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