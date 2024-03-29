Sonar'ın son anketi açıklandı: Fark büyük

SONAR araştırma şirketi seçime iki gün kala İstanbul için yaptığı son seçim anketini yayınladı.





Şirketin sahibi Hakan Bayrakçı'nin X hesebaından yayınladığı ankete göre, CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Murat Kurum'a 6.9 puanlık bir fark attığı görülüyor.











