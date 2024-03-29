Samanyolu Haber /Gündem / Sonar'ın son anketi açıklandı: Fark büyük /29 Mart 2024 19:09

Sonar'ın son anketi açıklandı: Fark büyük

Hakan Bayrakçı, SONAR'ın İstanbul seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonucuna göre Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 6.9 puan önünde...

SHABER3.COM

SONAR araştırma şirketi seçime iki gün kala İstanbul için yaptığı son seçim anketini yayınladı.

Şirketin sahibi Hakan Bayrakçı'nin X hesebaından yayınladığı ankete göre, CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Murat Kurum'a 6.9 puanlık bir fark attığı görülüyor. 



SONAR'ın araştırmasında İstanbul seçmenine "31 Mart Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinde ismini sayacağım partiler ve adaylarından hangisine oy vereceksiniz?" sorusu  yöneltildi 


 "Kararsızım, sandığa gitmeyeceğim, geçersiz oy kullanacağım, fikrim yok ve cevap yok" diyenlerinde oransal olarak dağıtıldığı ankette tablo şu şekilde:

CHP - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3

AKP - Murat Kurum: Yüzde 40,4

Yeniden Refah Partisi - Mehmet Altınöz: Yüzde 3,1 

Zafer Partisi - Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3

DEM Parti - Meral Danış Beştaş, Murat Çepni: Yüzde 2,9

İYİ Parti - Buğra Kavuncu: Yüzde 2,1

Diğerleri: Yüzde 1,2 
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