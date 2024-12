Sedat Peker gündeme getirmişti: Sezgin Baran Korkmaz’a ait otel mühürlendi

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesindeki açılışını Holywood yıldızı Nicole Kidman’ın yaptığı, Sedat Peker'in açıklamalarında yer verdiği, odalarının gecelik fiyatı 30 bin dolar ultra lüks otel "BE Premium" ÇED raporlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından belediye tarafından mühürlendi.



Sezgin Baran Korkmaz’a ait Resort Be Premium Otel’ in Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptal edilmesi sonucu belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıktı. Otel dünyaca ünlü Holywood yıldızı Nicole Kidman ve dünyaca ünlü yıldızların katıldığı kokteyl ile açılmıştı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ÇED iptal davasının olumlu sonuçlanmasından sonra belediyenin oteli mühürlediği, otel yetkililerini konuyu yeniden yargıya taşımak için itiraz hazırlığı yaptığı öğrenildi.