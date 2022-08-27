Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in adını verdiği Mine Tozlu Sineren kimdir? /27 Ağustos 2022 15:57

Sedat Peker'in adını verdiği Mine Tozlu Sineren kimdir?

Peker'in iddialarında ismi geçen Mine Tozlu Sineren ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada gündem olan ve hakkında birçok paylaşım yapılan Mine Tozlu Sineren'in kim olduğu merak edildi. Peki, Mine Tozlu Sineren kimdir?

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabındaki paylaşımlarında adının geçtiği Mine Tozlu Sineren'in kim olduğu merak edildi. Paylaşımların ardından Mine Tozlu Sineren hakkında bilgiler kamuoyu tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Mine Tozlu Sineren kimdir?

Peker'in bugünü işaret ederek "Çok eğleneceğiz" demesi gündeme bomba gibi düştü. Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Marka Yatırım Holding'i inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu şirketin patronu Mine Tozlu Sineren'in de adının geçmesi, Sineren'in kim olduğuna dair merak uyandırdı.

Peker, SPK Başkanının AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti.

Peker, Sineren’in ''bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi'' üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürdü.

Mine Tozlu Sineren kimdir?

Marka Yatırım Holding'i inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu şirketin patronu Mine Tozlu Sineren de dahil olmak üzere yöneticilerine yönelik olarak şirketin zarara uğratılması ve muhasebe hilesi yapılması iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiası nedeniyle suç duyurusunda bulunulan ve 2 yıl boyunca işlem yasağı getirilen Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren hakkında SPK şirketin zarara uğratılması ve finansal tabloların gerçeği yansıtmaması iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı almıştı. Karar gereğince şirket yönetiminde olan diğer kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Çanakkale'de doğup büyüdüğü öğrenilen Mine Tozlu Sineren'in iş hayatına finans sektöründe başladığı öğrenildi.

Mine Tozlu Sineren'in ardından Capitol Alışveriş Merkezi'nde Halklar İlişkiler Müdür Yardımcısı görevini üstlendiği ve sonrasında ise birçok şirkete danışmanlık yaparak bilinir hâle geldiği duyuldu.
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