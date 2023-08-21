Semptomları aylar sürebiliyor! AB’den ‘uzun Covid’ çağrısı

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Direktörü Sandra Gallina, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin “uzun Kovid”i ciddiyetle takip ettiğini ve gündeminde tuttuğunu bildirdi.



“HIZLA DEĞERLENDİRİRİZ”



Gallina, “Uygun, klinik olarak denenmiş aday (tedavi) bulunur bulunmaz ve bir geliştirici firma EMA’ya (AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu) başvuruda bulunur bulunmaz, yetkilendirmesini hızla değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Dünya Sağlık Örgütü, 5 Mayıs’ta Covid-19’un “küresel acil durum” niteliğinin sona erdiğini duyurmuştu.



BATI’NIN GÜNDEMİNDE



Ancak “uzun Covid” tabir edilen rahatsızlıklar, son dönemde Batı ülkelerinin gündeminde yer alıyor.



AB ve ABD’nin 13 Aralık 2022’de ortaklaşa yaptığı bir konferans sonucunda hazırlanan raporda, Covid-19 geçiren her 8 kişiden birinin “uzun Covid”e yakalandığı, ilk enfeksiyon tarihini üzerinden geçen haftalar ve hatta aylar boyunca semptomları taşıdığı belirtilmişti.



BELİRTİLERİ NELER?



Covid-19 sonrası sendromu (post-Covid syndrome) olarak da tanımlanan belirtiler; aşırı yorgunluk, uyku güçlüğü, sürekli öksürük, uzuvlarda ağrılar, konuşma ve hafıza ile ilgili bilişsel sorunlar, uzun süre koku alma veya tat alma duyusunun yitirilmesi ve eşlik eden depresyon ve anksiyete gibi sorunlardan oluşuyor.