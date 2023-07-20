Sendikalardan toplu sözleşme mesajı: Güncel rakamla gelin

Memur konfederasyonları, milyonlarca memur ile memur emeklisinin 2024-2025 dönemi maaş zamlarını ve sosyal haklarını belirlemek üzere 1 Ağustos’ta hükümetle toplusözleşme masasına oturacak.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışların bütün gider kalemlerine fazlasıyla yansıtılacağını, yükselen enflasyonun sabit gelirlilerin, emeklilerin alım gücünü daha düşüreceğine dikkat çekti. Yalçın, kamu işverenin de enflasyon beklentisi ve hedefi rakamlarını güncellemesini, toplusözleşme masasına bu artışları dikkate alarak adil, alım gücünü yükseltecek ve beklentileri karşılayacak tekliflerle gelmesini istedi.



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de şuna dikkat çekti: “Emekliden esirgenen 8 bin TL’lik ilave ödeme ile memurun alım gücünde kısmi bir iyileşme yaşanacağı konusunda umutlanmıştık. Ne var ki daha verilen 8 bin TL’lik ilave ek ödemeyi içeren kanunun mürekkebi kurumadan ve ödeme, maaşlara yansıtılmadan gelen zamlar, verilecek artışı alıp götürdü. Toplusözleşme süreci memurun aleyhine oluşan bu durumun telafisi için son fırsat olacak. Alım gücü yükseltilmeden, kamu çalışanları ekonomik olarak rahatlatılmadan, ekonominin düzelmesinin imkânsız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”



KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise temmuz enflasyonunda tarihi rekor görüleceğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Şimdi hep birlikte vergi yüküne hayır, zamlara hayır deme zamanı. Bu zamlara, alkış tutunlara, oh çekenlere emekçileri ve emeklileri açlığa itenlere dur diyelim.”



Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, krizin faturasının emekçiye ödetildiğini söyledi. Hamzaçebi, bu konuda şuna dikkat çekti: “AKP hükümeti, yüksek enflasyon karşısında satın alma gücü devamlı azalan sabit gelirli kamu emekçilerinin bütçe ile belirlenen fazla çalışma, ek ders, arazi tazminatı, konferans, harcırah gündelik bedellerini ek bütçe ile maalesef artırmayarak her yönden kamu emekçilerine ekonomik krizin faturasını yüklemeye ve mağdur etmeye devam etmektedir.”



“Hükümet alacağına aslan, vereceğine tilki misali… Kamu emekçileri tarihte hiç bu kadar sömürülmemişti. 2022 ek bütçesinde söz konusu ödemeler artırılmıştı” diyen Alay Hamzaçebi, bu bedellerin enflasyon karşısında komik kaldığını, farkı kamu çalışanlarının cebinden ödemek zorunda kalacağını vurguladı.