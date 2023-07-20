Apple da ChatGPT'ye rakip bir yapay zeka çıkaracak

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, büyük dil modelleri oluşturmak için “Ajax” adı verilen, kendi çerçevesini kullanıyor. Haberde ayrıca bazı mühendislerin “AppleGPT” olarak atıfta bulundukları sohbet robotunun da test edildiği ayrıntısı yer alıyor.



Apple, habere ilişkin görüş taleplerine henüz yanıt vermedi.



Yapay zeka alanında şimdiye kadar büyük adımlar atmaktan kaçınan Apple, Haziran ayındaki konferansında bu konuyu gündeme getirmemek için de çaba sarfetmişti.



Apple'ın yapay zekadan uzak duran bu tutumu, Google'ın çatı firması Alphabet ve OpenAI'ı destekleyen Microsoft gibi teknoloji devlerinin yapay zeka teknolojisini geliştirmek için attıkları cesur adımlarla tezat oluşturuyordu.



Ancak Apple, Apple Photos gibi ürünlerinde ve mesajlaşmalarda ileri yapay zeka teknolojisini göze çarpmayan bir biçimde bir süredir kullanıyor.



Kısa süre önce piyasaya sürülen karma gerçeklik başlığı Vision Pro'da da yapay zeka kullanılıyor. Ancak uzmanlar yine de Apple'ın yapay zeka teknolojisini ürünlerine dahil etmede rakiplerinin gerisinde kaldığı görüşünde.



Apple'ın ana yapay zeka ürünü, sesli asistan Siri de yıllar içinde durağanlaştı.



Bloomberg haberine göre birkaç ekip, Apple'ın makine öğrenimi ve yapay zeka departmanı başkanı John Giannandrea ile şirketin en üst düzey yazılım mühendisliği yöneticisi Craig Federighi liderliğinde son yapay zeka çalışmalarını yürütüyor.



Apple'ın yeni sanal kişisel asistanı, eğitildiği verilere dayanarak metin özeti çıkarıyor ve soru yanıtlıyor. Habere göre sistem, şirket içinde ürün prototipi geliştirmede de kullanılıyor.



Apple çalışanları, yeni aygıtın Bard, ChatGPT ve Bing'in bir kopyası gibi olduğunu ve internet uygulaması olarak da kullanıldığını söylüyor.



Bloomberg, Apple'ın henüz geliştirmekte olduğu bu teknoloji için somut planları olmadığını, ancak şirketten önümüzdeki yıl yapay zekayla ilgili önemli bir açıklama gelmesinin beklendiğini kaydetti. Haber sonrasında Microsoft, Nvidia ve Alphabet hisseleri yüzde 1'den fazla geriledi.