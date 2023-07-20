Taliban'dan kadın göstericilere şiddet

"Afgan kadınların durumu dünyanın en kötüleri arasında"

Afganistan özel raportörü Richard Bennett tarafından geçen ay BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan bir raporda, ülkedeki kadın ve kız çocuklarının durumunun "dünyanın en kötüleri arasında yer aldığı" belirtildi.

Afganistan'da Taliban yönetiminin güzellik salonlarını yasaklamasını protesto eden kadınları güvenlik güçleri havaya ateş açarak dağıttı.Geçtiğimiz ay yayınlanan yasaklama emri, ülke çapında kadınlar tarafından işletilen ve genellikle hanelerin tek gelir kaynağı olan binlerce güzellik salonunun kapatılmasını zorunlu kılıyor. Güzellik salonları Afgan kadınların ev dışında sosyalleşebilmelerine olanak sağlayan az sayıdaki imkandan biri idi.Zira Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, bu tarihten beri kız çocuklarına ve kadınlara lise ve üniversitelerin kapısını kapatırken, parklara, lunaparklara ve spor salonlarına girmelerini de yasakladı.Ülkede eşine az rastlanan protesto sırasında kadınların taşıdığı pankartlardan birinde "Ekmeğimi ve suyumu almayın" yazması dikkat çekti. Sayıları 50 kadar olan gösterici kadına müdahale eden güvenlik güçleri, havaya ateş açarak ve tazyikli su kullanarak kalabalığı dağıttı.Protestolara müdahaleyi kınayan Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), "Güzellik salonlarının yasaklanmasına karşı kadınların düzenlediği barışçıl bir protestonun zorla bastırılması Afganistan'da kadın haklarının tanınmamasına son örnek olarak son derece endişe vericidir" dedi.Haziran sonunda Dua, Rehberlik ve Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı salonlara kapanmaları için bir ay süre vermişti.Bakanlık bu kararı, makyaj için harcanan abartılı meblağların yoksul aileleri zor durumda bırakması ve salonlardaki bazı uygulamaların "İslami olmaması" nedeniyle aldığını söyledi.Bakanlık, çok fazla makyajın kadınların namaz için uygun şekilde abdest almasını engellediğini, kirpik uzatma ve saç eklemenin yasak olduğunu söyledi.Bennett, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ciddi, sistematik ve kurumsallaşmış ayrımcılık Taliban ideolojisinin ve yönetiminin merkezinde yer alıyor ve bu da cinsiyet ayrımcılığına dair endişeleri artırıyor" dedi.Taliban lideri Heybetullah Akhundzade, geçen ay Afgan kadınlarının İslami yönetimi benimsenmesiyle "geleneksel baskılardan" kurtulduğunu, "özgür ve onurlu insanlar" olarak statülerini geri kazandığını açıkladı.Kurban Bayramı münasebetiyle yaptığı açıklamada Akhundzade, kadınlara "İslam şeriatına göre rahat ve müreffeh bir yaşam" sağlamak için adımlar atıldığını söyledi.