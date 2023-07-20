Samanyolu Haber /Eğitim / ÖSYM 2023-YKS sonuçları açıkladı /20 Temmuz 2023 07:27

ÖSYM 2023-YKS sonuçları açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 YKS sonuçlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Milyonlarca öğrencinin beklediği ve 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TERCİH İŞLEMLERİ 27 TEMMUZ-8 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecininde başladığına değinerek, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Ersoy ayrıca, "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi;  Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)" açıklamasında bulundu.
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