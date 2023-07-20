Samanyolu Haber /Politika / Engin Altay, sessizliğini bozdu: Sızdıranların kim olduğunu biliyorum /20 Temmuz 2023 07:24

Engin Altay, sessizliğini bozdu: Sızdıranların kim olduğunu biliyorum

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay kendisinin de katıldığı CHP'deki üst düzey kurmayların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde gerçekleştirdiği toplantının video kaydının sızması hakkında konuştu.

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GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslüm Sarı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, gazeteci Gürkan Hacır, Eski Devlet Bakanı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ahat Andican, Sefer Şener, tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu.

CHP'nin üst düzey kurmayları ile toplantı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan toplantı videosu programda masaya yatırıldı.

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Sızdırılan videoda yer alan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kübra Par'a özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HERKES BİR ÇIKIŞ ARIYOR"

Ortada bir sıkıntı var. Herkes bir çıkış arıyor. Bu toplantıyı bir arama konferansı gibi düşünün. İl başkanları görevden alınıyor, bunlar çok tatsız işler... Bunları bir konuşalım dedik. İstişare etmekten korkan bir CHP olabilir mi?

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"SIZDIRANLARIN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM AMA ŞİMDİ İSİM VERMEM"

Parti bir seçim yenilgisi almış, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına... Buna ihanet ve darbe demek izansızlıktır. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermem. Günah almak istemem. Partiye darbe demek gerçekleri konuşmamaktır, arayış içinde olmamaktır, akıl tutulmasıdır, asıl darbe budur... Yazık günah koskoca CHP...
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