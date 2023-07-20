Samanyolu Haber /Politika / Sızdırılan CHP toplantısının katılım linki kimlere gönderildi? /20 Temmuz 2023 07:21

Sızdırılan CHP toplantısının katılım linki kimlere gönderildi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmaylar arasındaki toplantının sızdırılmasıyla ilgili gazeteci Gürkan Hacır'a konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, toplantı linkinin kimlere gönderildiğini açıkladı.

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GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, gazeteci Gürkan Hacır, Eski Devlet Bakanı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ahat Andican Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu.

Programda CHP'li üst düzey isimlerin katıldığı toplantı ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

"NORMAL BİR TOPLANTIYMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRİLMESİNİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ"

Sızdırılan videonun ardından CHP'de üst düzey bir isimle görüşme yapan Hacır "Ben bir MYK üyesiyle konuştum, isminin verilmesini istemedi, ‘Biz de şaşkınız, gece bu video düştü, bizde oradan öğrendik. Bu konuda Faik Öztrak’ın yaptığı açıklamanın arkasındayız, etik dışı buluyoruz. Bunun kimler tarafından sızdırılması önemli değil, normal bir toplantıymış gibi değerlendirilmesini şaşkınlıkla izliyoruz’ dedi.

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Devamında ‘Orada il başkanlıklarının değiştirilmesi değil, olağanüstü kurultayla Kılıçdaroğlu’nun kurultaya zorlanması amacıyla yapılmış bir toplantıdır, bunu herkes görüyor. Orada 5 parti meclisi üyesi var, parti hiyerarşisi gereği bir belediye başkanının başkanlık yaptığı toplantıda orada öyle oturmazlar. 

Kemal Bey'in parlamento grubunda temsilcisi olan Özgür Özel ve vekili Gökhan Günaydın'ın belediye başkanının başkanlık ettiği bir toplantıda bulunmasının parti hiyerarşisi ve iç tüzüğüne uygun değil’ dedi." ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLLERİNİN DANIŞMANLARINA LİNK GÖNDERMİŞLER"

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın’dan bir açıklama geldi, ‘Bizimkiler bir hata yapmışlar, Milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler, danışmanlar bizden daha siyasi adamlar. Bunu yapmamaları lazımdı. ’ dedi." sözlerine yer verdi.
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