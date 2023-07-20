Samanyolu Haber /Dünya / Prigojin: Wagner Ukrayna'da savaşmayacak /20 Temmuz 2023 07:14

Prigojin: Wagner Ukrayna'da savaşmayacak

Prigojin, "Şimdi cephede olanlar, oraya katılmamıza gerek olmayan bir utançtır. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi" dedi.

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Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, paralı askerlerin Belarus'ta olduğunu ve şimdilik Ukrayna'da cephede yer almayacaklarını söyledi.

Moskova'ya karşı ayaklanarak birlikleri ile bir süre isyan eden Wagner’in kurucusu Prigojin Telegram hesabından bir video kaydı yayınlandı.

Kayıtta Prigojin, Belarus'a gelen birliklere seslenerek "Ukrayna'da onurlu bir şekilde savaşan birliklerin Rusya için çok şey yaptığını" söyledi.  

Prigojin, "Şimdi cephede olanlar, oraya katılmamıza gerek olmayan bir utançtır. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi" dedi.

Belarus ordusunu “dünyanın ikinci ordusu” yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı savaşçılarının Afrika’ya yeni bir yola gideceklerini belirterek, “Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna’daki) özel askeri operasyona geri döneriz.” diye konuştu.

Putin'e karşı büyük meydan okuma

Rus ordu yönetimini cephede savaşan askerleri 'arkadan bıçaklamakla' suçlayan Prigojin, birlikleriyle stratejik Rostov kentinde birçok askeri bölgeyi ele geçirdi ve Moskova'ya doğru yüzlerce kilometre yol kat etti.

İsyan başladığı gibi aniden sona erse de bu kriz, 1999'da iktidara gelen Putin'e karşı en büyük meydan okuma olarak görülüyor.

Rus analist Tatyana Stanovaya, "Putin ve devlet, rejim için büyük sonuçlar doğuracak büyük bir darbe aldı." değerlendirmesi yapıyor.

Pek çok analist Rusya'daki Wagner krizinin sahadaki Rus güçlerini zayıflatabileceğine ve birkaç haftadır zorlu bir karşı saldırı yürüten Kiev''in işine yarayacağına inanıyor.
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