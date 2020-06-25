Samanyolu Haber /Dünya / Senegal Cumhurbaşkanı karantinaya alındı /25 Haziran 2020 09:34

Senegal Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

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Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in, Covid-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Sall'in Covid-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığını duyurdu.
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