Samanyolu Haber /Gündem / Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile skandal iddia /04 Nisan 2023 01:38

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile skandal iddia

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren ve Mustafa Şentop’un gizli sahibi olduğu ileri sürülen Uluslararası Balkan Üniversitesi’yle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

 Gazeteci Serdar Akinan’ın aktardığına göre, üniversite 2017 yılında denklik alıyor. Güncel rakamla yıllık ücreti 3 bin 500 Euro. Orada hukuk fakültesi bölümünü bitiren özellikle AKP’liler, Türkiye’de hakim ve savcı oluyor.

Bir yakınından örnek veren Serdar Akinan, “Derse girme zorunluluğu da bulunmuyor. Orada bir çete var. Girdi çıktı yapıyorlar. Parayı veren AKP’liler ‘hukuk’ fakültesini bitirerek Türkiye’de hakim ve savcı yapılıyor. Bir tanıdığım var orada eğitim gören. ‘İki yıl sonra mezun olacağını ve atanacağı mahkemenin bile belli olduğunu’ söyledi.” diyor.

Mustafa Şentop, söz konusu üniversitenin ‘Onursal Başkanı’ olarak görülüyor. Üniversitenin internet sitesinde, “Üniversitemiz Fakülte ve bölümlerimizin denkliği vardır. YÖK tarafından belirlenen denklik sürecini izleyerek öğrencilerimiz çok kısa bir sürede denklik almaktadır.” deniliyor.

Serdar Akinan’ın YouTube kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Size bomba bir hikaye anlatayım. Duydum inanamadım yani! Benim bir arkadaşım. Lize mezunu. Kız. ‘Ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun bu aralar’ dedim. Tekstil işine girmişti. Dedi ki ‘Hukuk fakültesinde okuyorum’. ‘Helal olsun ya dedim. Ne ara girdin ya dedim. ‘Valla sınav mınav yok dedi. ‘Nasıl ya’ dedim.

Makedonya’da bir üniversite açılmış. Üniversitenin sahibi bizim Meclis BAşkanı (Mustafa Şentop). Gizli sahibi. Ve AK Partiller orada kayıt yaptırıyor, para verip. Hukuk okuyorlar. Ve o üniverstenin mezunların denklik verilmiş. Bakar mısınız?

Kıza dedim ki ‘Ne yapacaksın?’ Hakime olacağım dedi, iki yıl sonra. ‘Nasıl ya’ dedim, ‘E para kazanmak için’ dedi. ‘O kadar çok para var ki bu işte artık; savcılık ve hakimlikte’ dedi… ‘Bağlantımı da buldum, üniversiteyi bitirince hakim veya savcı olacağım. Bir yere atayacaklar’ dedi. Atanacağı yeri bile bağlamış. ‘Cukkayı götüreceğim’ diyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi… Üsküp’te. Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem. Gizli sahibi Mustafa Şentop. Bu üniversiteden mezun olanlar Türkiye’den denklik alıyor. Kız, ‘Üniversiteye falan gitmiyorsun ki’ diyor. AK Partililer böyle yapıyorlarmış.

Çocuklarının pasaportunu yolluyorlar, orada bir çete var. Girdi çıktı yapıyorlar. Gitmeden diploma alıyorlar. 2022-2023 yılı ücretleri 3,500 Euro. Ohhh! Üniverstenin onursal Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop… Büyük bomba… Haber doğru…
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