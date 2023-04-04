Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile skandal iddia

Gazeteci Serdar Akinan’ın aktardığına göre, üniversite 2017 yılında denklik alıyor. Güncel rakamla yıllık ücreti 3 bin 500 Euro. Orada hukuk fakültesi bölümünü bitiren özellikle AKP’liler, Türkiye’de hakim ve savcı oluyor.





Bir yakınından örnek veren Serdar Akinan, “Derse girme zorunluluğu da bulunmuyor. Orada bir çete var. Girdi çıktı yapıyorlar. Parayı veren AKP’liler ‘hukuk’ fakültesini bitirerek Türkiye’de hakim ve savcı yapılıyor. Bir tanıdığım var orada eğitim gören. ‘İki yıl sonra mezun olacağını ve atanacağı mahkemenin bile belli olduğunu’ söyledi.” diyor.





Mustafa Şentop, söz konusu üniversitenin ‘Onursal Başkanı’ olarak görülüyor. Üniversitenin internet sitesinde, “Üniversitemiz Fakülte ve bölümlerimizin denkliği vardır. YÖK tarafından belirlenen denklik sürecini izleyerek öğrencilerimiz çok kısa bir sürede denklik almaktadır.” deniliyor.





