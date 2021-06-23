SETA'nın fişçileri kovuldu

Ulusalcı faşist Oda TV'de yer alan habere göre, SETA Vakfı'nda 20 kişinin işine son verdi. Kovulan isimler arasında, SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Koordinatörü olarak da görev yapan, Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atanan İsmail Çağlar'ın da olduğu belirtildi.







Takvim Gazetesi yazarı İsmail Çağlar’ın SETA’daki yazar sayfasının kaldırıldığı görüldü.

Çağlar, 7 Nisan tarihinde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştı.







Ne olmuştu?







SETA Vakfı'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" isimli raporunda gazetecileri fişleme niteliği taşıyan BBC Türkçe, DW Türkçe, Amerika'nın Sesi, Sputnik Türkiye, Euronews Türkçe, Independent Türkiye çalışanlarının özgeçmişleri yayınlanmıştı.





İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı 196 sayfalık raporda, ‘inceleme’ altına alınan medya kuruluşları ve gazetecilerin, "Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalışıldığı" iddia edilmişti.





Dış basını inceleme iddiasıyla hazırlanan raporda, adı geçen kurumlarda çalışan tüm gazetecilerin özgeçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve daha önce çalıştıkları kurumlar yer aldı. Ayrıca, gazetelerin yayın politikalarının eleştirildiği raporda, bu kurumlar “algı çalışması yürütmekle” suçlanmıştı.