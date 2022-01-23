Samanyolu Haber /Gündem / Sezen Aksu'dan Erdoğan'a cevap: Konu memleket, beni öldüremezsin, dilimi ezemezsin! /23 Ocak 2022 10:40

Sezen Aksu'dan Erdoğan'a cevap: Konu memleket, beni öldüremezsin, dilimi ezemezsin!

2017’de yazdığı bir şarkının sözleri sebebiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar kanadının linç kampanyasına maruz kalan sanatçı Sezen Aksu’dan ilk açıklama geldi.

SHABER3.COM

Uğradığı linç kampanyasının ardından yazdığını belirttiği ‘Avcı’ isimli şarkının sözlerini paylaşarak kendisine karşı başlatılan kampanyaya cevap veren Sezen Aksu, ”Konu ben değilim, konu memleket. / Dilimi ezemezsin / Nereye baksam acı / Beni öldüremezsin / Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim” ifadelerini kullandı.

İşte Aksu’nun o açıklaması:

“Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz."

Erdoğan Cuma namazında camide konuşmuş ve Aksu için "O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” demitşti. Şarkı sözleri yazmaya devam edeceğini vurgulayan Aksu'nun cevaben yazdığı sözler ise şu şekilde: 

AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen”

2017’de yayınlanan şarkıya 5 yıl sonra başlatılan linçte çeşitli gruplar Sezen Aksu’nun evinin önünde protesto düzenledi. Sedat Peker’in ifşalarında adı geçen Murat Şahin’in başkanlığındaki Milli Beka Hareketi’de sanatçının evinin önünde basın açıklaması yaparken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme’ diyerek tepki göstermişti.

ERDOĞAN CAMİDE HEDEF GÖSTERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrası cami içerisinde yaptığı konuşmada Sezen Aksu’yu hedef almış, isim vermeden, “Hz. Adem Efendimiz’e (sas) kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” demişti.

 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezen Aksu'dan Erdoğan'a cevap: Konu memleket, beni öldüremezsin,... Sonraki Haber >>

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:24