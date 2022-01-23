Sezen Aksu'dan Erdoğan'a cevap: Konu memleket, beni öldüremezsin, dilimi ezemezsin!

Uğradığı linç kampanyasının ardından yazdığını belirttiği ‘Avcı’ isimli şarkının sözlerini paylaşarak kendisine karşı başlatılan kampanyaya cevap veren Sezen Aksu, ”Konu ben değilim, konu memleket. / Dilimi ezemezsin / Nereye baksam acı / Beni öldüremezsin / Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim” ifadelerini kullandı.







İşte Aksu’nun o açıklaması:







“Merhaba,





Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz."





Erdoğan Cuma namazında camide konuşmuş ve Aksu için "O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” demitşti. Şarkı sözleri yazmaya devam edeceğini vurgulayan Aksu'nun cevaben yazdığı sözler ise şu şekilde:





AVCI



Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.





Sezen”





2017’de yayınlanan şarkıya 5 yıl sonra başlatılan linçte çeşitli gruplar Sezen Aksu’nun evinin önünde protesto düzenledi. Sedat Peker’in ifşalarında adı geçen Murat Şahin’in başkanlığındaki Milli Beka Hareketi’de sanatçının evinin önünde basın açıklaması yaparken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme’ diyerek tepki göstermişti.





ERDOĞAN CAMİDE HEDEF GÖSTERMİŞTİ





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrası cami içerisinde yaptığı konuşmada Sezen Aksu’yu hedef almış, isim vermeden, “Hz. Adem Efendimiz’e (sas) kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” demişti.







