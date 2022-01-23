Babacan: KHK konusunda ciddi bir haksızlık var

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Konya’da dinlediği KHK mağduru bir kadın, “Biz suçsuzuz. Bu millete hiçbir zararımız olmadı. Adalet istiyoruz” dedi. KHK’lı kadını dinleyen Babacan ise “KHK konusunda maalesef ciddi bir haksızlık var. Zulüm var” karşılığını verdi.







KHK MAĞDURU KADIN: ADALET İSTİYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’nın Akşehir ilçesinde, partisinin ilçe binasının açılış törenine katıldı. ANKA’da yer alan habere göre Babacan, açılıştan sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında “KHK mağduru” olduğunu söyleyen bir kadın Babacan’a “Bitmeyecek mi? Yani biz suçsuzuz. Gerçekten suçsuzuz. Suçsuzluğumuzu ne zaman ispat edeceğiz, çok ağrımıza gidiyor. Bu millete hiçbir zararımız olmadı. Benim istediğim sadece adalet, ben adalet istiyorum çünkü suçsuz olduğumu sadece adaletle ispatlayabilirim” dedi.





BABACAN: KHK KONUSUNDA ZULÜM VAR

Babacan ise partisinin KHK konusunda kapsamlı bir çalışma yaptığını belirterek, “Mustafa Yeneroğlu’nu takip edin. KHK konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız zaten. KHK konusunda maalesef ciddi bir haksızlık var. Zulüm var. Vatandaşlar yargı sürecinde beraat ettiği halde tekrar eski işlerine dönemiyorlar. Burada çok derin sorunlar var. Adalet çerçevesinde mutlaka bir çözüm üretmek gerekiyor. Dikkatli de yapmak gerekiyor. Çünkü maalesef kötü niyetli insanlar da var. Sisteme empoze etmişler. Yani onlara da dikkat ederek, devleti de benzer durumlardan koruyacak bir çerçeve gerekiyor” dedi.



