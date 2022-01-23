Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: KHK konusunda ciddi bir haksızlık var /23 Ocak 2022 10:23

Babacan: KHK konusunda ciddi bir haksızlık var

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, parti olarak KHK konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Yakında kamuoyu ile paylaşacağız zaten. KHK konusunda maalesef ciddi bir haksızlık var. Zulüm var”dedi.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Konya’da dinlediği KHK mağduru bir kadın, “Biz suçsuzuz. Bu millete hiçbir zararımız olmadı. Adalet istiyoruz” dedi. KHK’lı kadını dinleyen Babacan ise “KHK konusunda maalesef ciddi bir haksızlık var. Zulüm var” karşılığını verdi.

KHK MAĞDURU KADIN: ADALET İSTİYORUM
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’nın Akşehir ilçesinde, partisinin ilçe binasının açılış törenine katıldı. ANKA’da yer alan habere göre Babacan, açılıştan sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında “KHK mağduru” olduğunu söyleyen bir kadın Babacan’a “Bitmeyecek mi? Yani biz suçsuzuz. Gerçekten suçsuzuz. Suçsuzluğumuzu ne zaman ispat edeceğiz, çok ağrımıza gidiyor. Bu millete hiçbir zararımız olmadı. Benim istediğim sadece adalet, ben adalet istiyorum çünkü suçsuz olduğumu sadece adaletle ispatlayabilirim” dedi.

BABACAN: KHK KONUSUNDA ZULÜM VAR
Babacan ise partisinin KHK konusunda kapsamlı bir çalışma yaptığını belirterek, “Mustafa Yeneroğlu’nu takip edin. KHK konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız zaten. KHK konusunda maalesef ciddi bir haksızlık var. Zulüm var. Vatandaşlar yargı sürecinde beraat ettiği halde tekrar eski işlerine dönemiyorlar. Burada çok derin sorunlar var. Adalet çerçevesinde mutlaka bir çözüm üretmek gerekiyor. Dikkatli de yapmak gerekiyor. Çünkü maalesef kötü niyetli insanlar da var. Sisteme empoze etmişler. Yani onlara da dikkat ederek, devleti de benzer durumlardan koruyacak bir çerçeve gerekiyor” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan: KHK konusunda ciddi bir haksızlık var Sonraki Haber >>

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:15