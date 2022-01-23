Nebati: Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme ihtimali var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomist ve akademisyenler ile yaptığı toplantıda döviz ve enflasyon konusunda mesajlar verdiği öğrenildi. Medyaya yansıyanlara göre Nebati, “Önümüzdeki dönemde kur hareketini takip etmenizi öneriyorum. Şirketlerin 90 milyar dolar civarında döviz mevduatı bulunuyor. Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor. Ben ise elindeki DTH’ı Kur Korumalı Mevduata geçerek Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen şirketlerden 10 milyar dolar döviz bozumu bekliyorum.” dedi. Ayrıca, Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği de aktarıldı.







YASAL DÜZENLEMEYE UYMAYACAĞIZ!





Bloomberg HT’nin haberine göre Nebati, şirketler için Kur Korumalı Mevduata geçiş halinde sağlanacak Kurumlar Vergisi istisnasında minimum vadenin 6 ay olarak başlayacağını anlattı. Nebati’nin yasal düzenlemede 3 ay olan vadenin bu şekilde uygulanmayacağını söylediği, “Uygulamada 3 ay olacak ama 6 ayı kabul edeceğiz.” dediği de kaydedildi.

Bakan Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği belirtildi.





POLİTKA FAİZİNİ DEVREDEN ÇIKARDIK





Nebati’nin, “Politika faizini devreden çıkarttık. Bu bir başarı değil mi?” dediğinin de altı çizildi. Enflasyonun tek haneye indirilmesinin programın amaçlarından biri olduğunu belirten Nureddin Nebati’nin toplantıda yüksek enflasyon herkesin problemi olduğunu vurguladığı, negatif reel faizin ise birçok ülkede görüldüğünü söylediği aktarıldı. Nebati’nin yeni ekonomik modelin başlıca amaçlarını ise şöyle sıraladığı ifade edildi:





“Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme, selektif kredi politikası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, büyüme kompozisyonunun dış talep ağırlıklı olarak iyileştirilmesi.”