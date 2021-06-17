Sezgin Baran Korkmaz'ın rahip Brunson davasındaki rolü ne?

Türkiye’nin “terör ve casusluk” suçlamasıyla 1,5 yıl hapiste tuttuğu Amerikalı Andrew Rahip Brunson’ın avukatı İsmail Cem Havalurt, Brunson’un ev hapsinde olduğu dönemde Sezgin Baran Korkmaz’ın kendilerine gelerek Brunson’un hapiste kalmasını isteyen devlette klikler olduğunu ve A Haber’e çıkıp Türk halkını sevdiği yönünde açıklama yaparsa çatışma halindeki bu kliklere karşı elinin güçleneceğini aktardığını söyledi.







Sözcü’den İsmail Saymaz, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’li rahip Andrew Brunson’ın tahliyesi ve ülkesine dönmesi konusunda “sıra dışı bir gayreti olduğunu” yazdı. Saymaz, bugünkü köşe yazısında Brunson’ın avukatı İsmail Cem Havalurt ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Sezgin Baran Korkmaz’ın Brunson ev hapsindeyken kendilerini aradığını ve bazı yönlendirmelerde bulunduğunu anlatan Havalurt, “Brunson meselesine dahil olmaya çalıştı, istediği sonucu alamadı” dedi.





Brunson’ın avukatı İsmail Cem Havalurt’ın açıklamaları şöyle:





Korkmaz ile nasıl tanıştınız?





O günlerde Brunson ev hapsindeydi. Korkmaz’ın avukatı “Görüşmek istiyoruz” dedi. Korkmaz, “Brunson’un hapiste kalmasını isteyen devlette klikler var, bunlarla mücadele ediyoruz. Brunson, A Haber’e çıkıp ‘Türk halkını seviyorum, iddialar doğru değil’ desin” dedi. “Ne faydası olacak?” diye sordum. “Klikler arası çatışma var, elimiz güçlenir” dedi. Brunson’a ilettim. “Bence yapma” dedim. ABD’de hukuk bürosunu aradılar. “Kesinlikle yapmayın, uzak durun” dediler. Ertesi gün duruşmaya çıktık. Korkmaz da geldi. Sivilleri almıyorlardı. Bir şekilde girdi. Çıkışta ben açıklama yaparken, “O kadar çaba sarf ettik. Korkmaz’ın katkılarıyla oldu” dememi istedi. “Etmem” dedim. Brunson’un eşine yaklaşmaya çalışıyordu.





Uçağını Brunson’a tahsis ettiği doğru mu?





Tahliyeden bir önceki celse bana bir uçak kiralama faturası gösterdi. Brunson, onun uçağına binmedi.





Bronson ile tanışıyorlar mı?





Bir kere Korkmaz, arabulucu Katolik bir papazla Brunson’un evine geldi. Görüşmenin içeriğini bilmiyorum. Brunson temkinli ve soğuktu. Korkmaz, Amerika ile bağ mı kurmaya çalışıyordu, anlayamadım. Brunson meselesine dahil olmaya çalıştı. İstediği sonucu alamadı.





ABD’deki davasını çözmek için Brunson’u kurtaran adam görüntüsü vermek istemiş olabilir mi?





Sanırım, öyle. Osman Kavala’yı da dert etmişti. Bu davaya avukat olarak girmemi istedi. Yine ABD Büyükelçiliği’nde görevli Metin Topuz’un davasına girmeye çalışıyordu. O da olmadı.



