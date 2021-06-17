Fransa Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını gevşetti

Fransa, mayıs başında Covid-19 nedeniyle Türkiye'den gelenlere karantina uygulanmasını zorunlu hale getirmişti. Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken uygulamaya 8 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren başlanacağı açıklanmıştı.





"Kırmızı listenin nedeni Hindistan"





Onaner, Fransa'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı yeni seyahat koşullarına göre Türkiye'yi kırmızı listede tutma kararı konusunda Fransız gazetesi Le Figaro'ya konuşmuş ve Türkiye'nin kırmızı listede bulunmasına sebep olarak Hint yolcuların İstanbul üzerinden transit yapmasını göstermişti.





Kırmızı liste kısıtlamalarına göre Fransızlar aşı olsa bile turizm için Türkiye'ye gidemiyordu. Fransa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlar, Türkiye'ye gitmek için geçerli bir sebep göstermek ve döndüklerinde ise 10 gün zorunlu karantinada kalmak zorundaydı.