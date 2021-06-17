Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını gevşetti /17 Haziran 2021 11:19

Fransa Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını gevşetti

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner Fransa'nın Türkiye'yi seyahat kısıtlamalarında 'kırmızı' listeden 'turuncu' listeye çektiğini açıkladı.

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Fransa, mayıs başında Covid-19 nedeniyle Türkiye'den gelenlere karantina uygulanmasını zorunlu hale getirmişti. Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken uygulamaya 8 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren başlanacağı açıklanmıştı.

"Kırmızı listenin nedeni Hindistan"

Onaner, Fransa'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı yeni seyahat koşullarına göre Türkiye'yi kırmızı listede tutma kararı konusunda Fransız gazetesi Le Figaro'ya konuşmuş ve Türkiye'nin kırmızı listede bulunmasına sebep olarak Hint yolcuların İstanbul üzerinden transit yapmasını göstermişti.

Kırmızı liste kısıtlamalarına göre Fransızlar aşı olsa bile turizm için Türkiye'ye gidemiyordu. Fransa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlar, Türkiye'ye gitmek için geçerli bir sebep göstermek ve döndüklerinde ise 10 gün zorunlu karantinada kalmak zorundaydı.
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