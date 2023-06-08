Samanyolu Haber /Gündem / SGK ödemeyi durdurdu; 6 bin MS hastası ilaçsız kaldı /08 Haziran 2023 23:38

SGK ödemeyi durdurdu; 6 bin MS hastası ilaçsız kaldı

Türkiye’de 6 bin Multipl Skleroz (MS) hastasının kullandığı ve muadili olmayan ilacın ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından durduruldu.

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Multipl Skleroz (MS) bir sinir sistemi hastalığı ve Türkiye’de yaklaşık 50 bin MS hastası var. Hastalığın tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı. 2018’den beri kullanılan Ocrevus ilacı MS hastalarının tedavisinde çok etkili ve önemli. Türkiye’de 6 bin MS hastası Ocrevus kullanıyor. Yani 6 ayda bir serumla iki doz verilen ilaç 6 bin insan için hayati önemde. Bir hasta için devlete ilacın maliyeti ise yaklaşık 55 bin TL.

Birgün’den Timur Soykan’ın haberine göre, altı bin MS hastasının kullandığı Ocrevus isimli ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödemesi durduruldu. MS hastaları, muadili olmayan ilaca 31 Mayıs 2023 gününden beri ulaşamıyor, eczaneler ödeme listesinde görünmediği için ilacı veremiyor.

SGK tarafından geri ödemeye alınması ya da çıkarılması için bakanlığın imzası ya da Sağlık Uygulama Tebliği gerekli olan ilaç, SGK reçete onay ve provizyon sistemi MEDULA’da pasife alındı. Bir iddiaya göre, SGK ile ilaç firması arasında anlaşmazlık var. Ancak bu durum binlerce insanın sağlığında geri dönülmez çok büyük sorunlara neden olabilir.

MS DERNEĞİ, SORUNUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Türkiye MS Derneği, ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaptı. Türkiye MS Derneği, hastalığın ilerlemesine karşı yüzde 85 oranında etkili olan ilacın kritik önemde olduğunu belirtti. Hastalar ve yakınları ise, CİMER’e başvurarak ilacın yeniden verilmesini istiyor.
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