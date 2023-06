Biden, İngiltere’de: Peş peşe kararlar alındı

Sözcü'de yer alan habere göre Rishi Sunak ve Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmek ve geleceği şekillendirecek işbirliklerini genişletmek adına “önemli ve olumlu” görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, hızla değişen dünyada teknoloji ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerini masaya yatırdıklarını söyledi.



Ekonomik temelli bir anlaşma olan “Atlantik Deklarasyonu”nu yayımladıklarını kaydeden Biden, anlaşmanın temiz enerji, ulusal güvenlik için önem arz eden gelişen teknolojiler, kritik mineraller konusundaki tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklandığını bildirdi.



YAPAY ZEKA



Biden, “Ülkelerimizde icat edilen ve geliştirilen teknolojilerin, değerlerimizi paylaşmayan ülkeler tarafından askeri veya istihbarat amaçlı kullanılmasını önlemek için daha fazlasını yapıyoruz.” ifadesini kullandı.



Yapay zekanın oluşturabileceği tehditlerle ilgili de İngiltere ile işbirliği yapacaklarını anlatan Biden, insanlık tarihinde yapay zekanın sunduğu kadar temel bir teknolojik değişim potansiyeli olmadığını düşündüğünü söyledi.



Biden, yapay zeka alanındaki gelişmelerin “son derece şaşırtıcı” ve bilim kurguya yakın bir potansiyeli olduğunu ifade etti.



Kendi ekonomi programları ve yatırımlarının müttefikleri için de fayda sağlayacağını savunan Biden, diğer yandan Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin “borç ve müsadere programına” dönüştüğünü savundu.



UKRAYNA’YA VERİLEN DESTEK



Sunak ile Ukrayna’ya verilen desteği de görüştüklerini söyleyen Biden, desteklerinden ötürü İngiltere Başbakanı’na teşekkür etti.



Biden, savaş bittikten sonra da caydırıcılık için Ukrayna’ya verilecek “uzun vadeli güvenlik desteğinin” önemine işaret ederek, Kongre’nin bu konuda gerekli finansmanı sağlayacağına inandığını söyledi.



Kongre’de Ukrayna’ya verilen destekle ilgili farklı görüşler konusunda Biden, şunları kaydetti:



“Ukrayna’yı desteklemesek ne olurdu? Rusya’nın Kiev’de duracağını mı düşünüyoruz? Hepsinin bu kadar mı olacağını sanıyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Çalışma arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu, hatta eleştirenler bile böyle olmayacağını düşünüyor.”



Biden, Ukrayna’ya sadece Avrupa’nın değil Japonya gibi dünyanın diğer ülkelerinin destek verdiğine işaret etti.



NATO GENEL SEKRETERLİĞİ



İngiliz bir gazetecinin “NATO Genel Sekreteri’nin bir İngiliz olmasının zamanı geldi mi?” şeklindeki sorusuna Biden, “Belki de, bunu göreceğiz. Bunun olmasını görmek için NATO içinde bir fikir birliğine varmamız gerekecek.” yanıtını verdi.



Biden, İngiltere’nin adayının “oldukça nitelikli” olduğunu söyleyerek NATO içinde bu konuyu görüşeceklerini ifade etti.



BIDEN’DAN RÜŞVET İDDİALARINA YANIT



Biden, Kongre’deki Cumhuriyetçilerin, “başkan yardımcısı olduğu dönemde rüşvet planına karıştığı” şeklindeki iddialarıyla ilgili ise “saçmalık” ifadesini kullandı.



ABD VE İNGİLTERE’DEN YENİ ORTAK KARARLAR



Beyaz Saray, ABD ve İngiltere arasındaki ittifakın mevcut zorluklara karşı uyarlanması, güçlendirilmesi ve yeniden tasarlanmasını sağlamak amacıyla 21’inci yüzyıl ABD-İngiltere Ekonomik Ortaklığı için bir çerçeve sunan Atlantik Deklarasyonu’nu açıkladı.



Açıklamada, ABD ve İngiltere arasındaki işbirliğinin her zamankinden önemli olduğu vurgulanarak, bunun için değişikliklere ayak uydurulması ve ittifakın bunlara uyarlanması gerektiği belirtildi.



Teknoloji, ekonomi ve ulusal güvenlik konularının her zamankinden daha derin bir şekilde iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya ve Çin gibi otoriter devletler, yıkıcı teknolojiler, devlet dışı aktörler ve iklim değişikliği gibi uluslar ötesi zorluklar gibi uluslararası istikrara yönelik yeni zorluklarla karşı karşıya olunduğu kaydedildi.



YAKIN İŞBİRLİĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR



Açıklamada, ekonomik alandaki ortaklığın geliştirilmesi için Atlantik Deklarasyonu üzerinde anlaşıldığı belirtilerek, Atlantik Deklarasyonu ve beraberindeki Eylem Planı’nın ekonomik, teknolojik ve ticari ilişkilerin tüm yelpazesinde yeni bir tür inovatif ortaklığın temelini oluşturduğu bildirildi.



Bunun yarı iletkenler, kuantum teknolojileri, yapay zeka, son teknoloji telekomünikasyon ve sentetik biyoloji gibi kritik ve gelişmekte olan teknolojiler üzerinde her zamankinden daha yakın bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik güvenlik çerçevesi oluşturacağı belirtilen açıklamada, bu ortaklığın ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra savunma, bilim, sağlık güvenliği ve uzayda iki ülkenin ittifakını güçlendireceği ve karşılıklı ekonomik fayda için diğer alanlarda artan işbirliği fırsatlarının keşfedilmesine olanak tanıyacağı aktarıldı.



Açıklamada, yeni ortaklığın ilk adımları olarak kritik ve gelişmekte olan teknolojilerde ABD ve İngiltere’nin liderliğinin sağlanacağı, ekonomik güvenlik, teknoloji koruma araç setleri ve tedarik zincirleri konusunda her zamankinden daha yakın bir işbirliğinin izleneceği, kapsayıcı ve sorumlu bir dijital dönüşüm için ortaklık yapılacağı, geleceğin temiz enerji ekonomisinin inşa edileceği ve iki ülkenin ittifakının savunma, sağlık güvenliği ve uzay alanlarında daha da güçlendirileceği belirtildi.



İki ülkenin Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerine ulaşma, temiz enerji ekonomisi inşa etme, dayanıklı tedarik zincirlerini güçlendirme ve sanayi üslerine yatırım yapma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda elektrikli araçlar için önemli olan kritik minerallere yönelik anlaşma için müzakerelerin başlatılacağı aktarıldı. Açıklamada sivil nükleer ortaklığın da başlatılacağı kaydedildi.