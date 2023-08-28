Samanyolu Haber /Dünya / Sıcaklığın 4 günde 30 derece düştüğü Avrupa ülkesinde kar yağdı /28 Ağustos 2023 16:12

Sıcaklığın 4 günde 30 derece düştüğü Avrupa ülkesinde kar yağdı

Hava sıcaklığının 24 Ağustos'ta 31,2 santigrat derece ölçüldüğü İsviçre'nin Valais kantonunda bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü, Zermatt bölgesinde kar yağdı.

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İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), X sosyal medya hesabında açıklama yaparak Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağışının görüldüğünü bildirdi. 24 Ağustos Perşembe günü termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü.

'İSVİÇRE SONBAHARI YAŞAMADAN KIŞA GEÇTİ'
Gazete Duvar'da yer alan habere göre MeteoSwiss, İsviçre Alplerinin 2000 ila 2400 metre yüksekliğindeki bölgelerinde de kar ve yağmur yağışı için uyarıda bulundu. Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor. Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı. İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı" yorumları yer aldı. İsviçre'de 24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı. 
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