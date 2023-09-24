Samanyolu Haber /Dünya / Sicilya’da büyük yangın: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor /24 Eylül 2023 00:16

Sicilya’da büyük yangın: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Sicilya Adası’nda çıkan büyük yangın sürüyor. Palermo kentinin çevresinden çekilen fotoğraflar yangının büyüklüğünü ortaya koydu.

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Sözcü'de yer alan habere göre İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nın Palermo kenti çevresinde önceki gün başlayan orman yangınlarının bazı kesimlerde yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.



İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek üzere karadan ve havadan müdahaleleri devam ediyor.

Müdahaleler özellikle Palermo vilayetine bağlı Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta ve Prizzi beldelerinde devam ediyor.



Gratteri’de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmişti.

İtalya Sivil Savunma Ajansı da Sicilya'daki yangınlar nedeniyle adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani’de “kırmızı alarm” vermişti.



Sicilya’da bu yıl, temmuz ve ağustos aylarında makilik alanlarda çıkan yangınlar, bazı noktalarda yerleşim yerlerini de etkilemiş ve hasara yol açmıştı.


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