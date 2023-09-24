Sicilya’da büyük yangın: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

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Sözcü'de yer alan habere göre İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nın Palermo kenti çevresinde önceki gün başlayan orman yangınlarının bazı kesimlerde yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek üzere karadan ve havadan müdahaleleri devam ediyor.Müdahaleler özellikle Palermo vilayetine bağlı Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta ve Prizzi beldelerinde devam ediyor.Gratteri’de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmişti.İtalya Sivil Savunma Ajansı da Sicilya'daki yangınlar nedeniyle adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani’de “kırmızı alarm” vermişti.