Şimdi akıllardaki soru bu: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, euro yapmak isteyen veya euro borcu olanlara uyarılarda bulundu.



Memiş’in tv100.com’da kaleme aldığı yazısı şöyle:



“Global piyasalar ABD’de borç krizine odaklandı.



Sorun çözülür, sorun çıkmaz.



Ancak bu hafta küresel piyasalarda dolar değer kazanırken euro değer kaybetti.



Dolar endeksi (dxy), 104,20 seviyesine yükselirken, EUR/USD paritesi 1,07’ye geriledi.



İçeride seçimlere bir gün kala TL’si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor.



İki hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.



İki hafta önce 22,40-22,60’dan dolar alanlar vardı, bu hafta 21,16’dan.



İki hafta önce 24,60’dan euro alan vardı, bu hafta 23,65’den.



TL bazlı düşünüldüğünde dolar ve euro tarafında yükseliş öngörümü devam ettiriyorum.



Ama birinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.



O da EURO.



EUR/USD paritesinin 1,07’ye gerilemesi orta ve uzun vade için avantaj.



Çünkü dolar endeksinin bu yıl 92-94 2024’de 70 seviyesine gerilemesi güçlü bir ihtimal.



EUR/USD paritesinin de 1,15 2024’de 1,20’nin üzerini test etmesi olası.



Dünyada dolaşan paranın yüzde 80’ni dolardı.



Bu oran yüzde 60’a geriledi.



Yani, ülkeler yavaş yavaş doları terk ediyor.



Bunu ben demiyorum.



Bu hafta açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dedi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise “Dolar ve Euro’nun statüleri kesin ancak değişmez olarak görülmemeli” dedi.



İşte bu açıklamalar (dolardan uzaklaşmak) euro yatırımcısı için olumlu bir süreç olacak.



Euro yatırımı yapacak da euro borcu olan da süreci bir kez daha gözden geçirmeli.”