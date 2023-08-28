Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimşek’ten firmalara uyarı: ‘İç talep yavaşlayacak, ihracatı önceliklendirin’ /28 Ağustos 2023 22:43

Şimşek’ten firmalara uyarı: ‘İç talep yavaşlayacak, ihracatı önceliklendirin’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iç talebin yavaşlayacağı bir döneme girileceğini belirterek firmalardan ihracatı önceliklendirmelerini istedi.

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TR724'te yer alan habere göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında imzalanan yeni kredi paketine ilişkin bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iç talebin yavaşlayacağı bir döneme girileceğini belirtti.

X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şimşek mesajının devamında “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.” dedi.
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