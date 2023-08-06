Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş suikastında savcı değişti /06 Ağustos 2023 11:16

Sinan Ateş suikastında savcı değişti

Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatına kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş soruşturmasını yürüten Başsavcı vekili Durdu Özer’in Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na atanması sebebiyle Sinan Ateş soruşturması Başsavcı vekili Ahmet Altun’a devredildi.

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Ankara Başsavcısı Ahmet Akça, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesinin açıklanmasının ardından Ankara Adliyesi’nde yeni iş bölümünü belirledi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun başına getirildi.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Özer’e bağlı olarak Ateş soruşturmasını savcı Ayhan Ay ile birlikte yürüten savcı Durmuş Ali Kaya da Bilişim Suçları bürosuna kaydırıldı. Ateş cinayetinin soruşturması ise Başsavcıvekili Ahmet Altun’a devredildi.

DOSYA DEVREDİLDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesinin açıklanması sonrasında Ankara Adliyesi’nde kritik değişiklikler içeren iş bölümü belli oldu. Adli tatilin biteceği 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak iş bölümüne göre, Sinan Ateş soruşturmasının koordinatörü olan Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Savcı Ayhan Ay ile birlikte Özer’e bağlı olarak soruşturmayı yürüten savcı Durmuş Ali Kaya da Özer’in görevlendirildiği Bilişim Suçları Bürosu’na kaydırıldı. Başsavcıvekili Özer ile savcılar Ay ve Kaya’nın adli tatil nedeniyle izinde olduğu öğrenilirken, soruşturma dosyası ise Başsavcıvekili Ahmet Altun’a devredildi. Adli tatil bitiminde dosyanın bir kez daha Özer’in koordinatörlüğünde savcılar Ay ve Kaya’ya devredilip devredilmeyeceği merak konusu oldu.

CAN TUNCAY GENEL SORUŞTURMAYA BAKACAK
Öte yandan adliyenin yeni iş bölümüne göre, son kararname ile İzmir’den Ankara’ya atanan Başsavcıvekili Can Tuncay da genel soruşturma bürosundan sorumlu 5 başsavcıvekilinden biri olurken, Terör Suçları Soruşturma Bürosuna Başsavcıvekillieri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık bakmaya devam edecek.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Halil Maçkaya Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na getirilirken, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Parlamenter Büroya Başsavcıvekili Mahmut Akıncı getirildi. AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındayken tutuklanan eski THK Rektörü Ünsal Ban soruşturmasını yürüterek dava açan Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma sorumlu Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz da bu görevine devam edecek.
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