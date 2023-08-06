Almanya’da aşırı sağcı AfD oylarını yüzde 21’e çıkardı!

Almanya için Alternatif (AfD) partisi, son anketlere göre oy oranını yüzde 21’e çıkarıp iktidardaki partileri geride bıraktı ve ikinci sıradaki konumunu korudu.







ARD’nin haberine göre, Infratest Dimap şirketinin 31 Temmuz-2 Ağustos’ta yaptırdığı son ankete 1297 kişi katıldı.







Anket sonuçlarına göre ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 27 ile ilk sırada yer alırken AfD yüzde 21 ile ikinci sıradaki yerini korudu.







Ankette Koalisyon Hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 17, Yeşiller Partisinin yüzde 15, Hür Demokrat Partinin (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip olduğu belirtildi.





Muhalefette bulunan Sol Partinin oy oranı yüzde 4, diğerlerinin ise yüzde 9 olarak ölçüldü.





Böylece CDU-CSU ile SPD, bir önceki ankete göre yüzde 1’er oy kaybederken yabancı ve Müslüman karşıtlığıyla da bilinen aşırı sağcı AfD ile Yeşiller, oylarını yüzde 1 arttırmış oldu.





Politikacı memnuniyeti anketinde ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yüzde 54, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yüzde 40 ve Başbakan Olaf Scholz yüzde 31 oy aldı.