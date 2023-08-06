Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin satışa çıkardığı araziler Belçika’dan daha büyük /06 Ağustos 2023 11:13

AKP'nin satışa çıkardığı araziler Belçika’dan daha büyük

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan Hazine arazilerini satışa sundu. Toplam büyüklüğü 30 bin 668 kilometre olan arazilerin yüzölçümü Belçika’nın, Arnavutluk’un, Slovenya’nın ve Makedonya’nın yüzölçümlerini aşıyor.

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10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan bu Hazine arazileri çeşitli illerde bulunuyor.

YABANCILARA SATIŞ ARTTI

Arazilerin yabancılara satışı konusunda da dikkate değer bir artış gözlemleniyor. 2003 yılında yürürlüğe giren ve yabancılara toprak edinimini kolaylaştıran 4916 Sayılı Kanun’un ardından, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’den satın aldığı arazi miktarı ciddi bir şekilde arttı.

CHP İzmir Milletvekili olan Tacettin Bayır’ın verdiği soru önergesine göre, 2022-2023 yılları arasında yabancılar tarafından edinilen taşınmazların toplam büyüklüğü 8 milyon 338 bin 976 metrekare olarak açıklandı. Bu taşınmazlar arasında arsalar, konutlar, araziler ve işyerleri bulunuyor.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL’DA
Türkiye genelinde satılan taşınmazların sayısına bakıldığında, 29 bin 77 adet taşınmaz ile en fazla taşınmaz satılan ilin İstanbul olduğu görülüyor. İstanbul’u sırasıyla 22 bin 17 taşınmaz ile Antalya, 4 bin 253 taşınmaz ile Mersin, 2 bin 853 taşınmaz ile Ankara, 2,329 taşınmaz ile Bursa, 2 bin 224 taşınmaz ile Yalova, bin 485 taşınmaz ile İzmir, bin 340 taşınmaz ile Muğla ve bin 292 taşınmaz ile Sakarya takip ediyor.
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