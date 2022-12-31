Sinan Ateş'in katil zanlısı denilmişti: İşte yeni gelişme

2020'DE ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETTİ





Sinan Ateş, 2019 yılında Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuştu. 2 Nisan 2020’de ise Devlet Bahçeli’nin isteğiyle genel başkanlıktan istifa etmişti. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapıyordu.

Önceki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan akademisyen Sinan Ateş, dün başkentin göbeğinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Ateş'in hayatını kaybetti.BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Sinan Ateş’in katil zanlısının 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğu iddia edildi. Ancak soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrecan Ç. daha sonra serbest bırakıldı. Emrecan Ç.'nin serbest bırakılmasının ardından Timur Soykan sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Soykan şu ifadeleri kullandı:"Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilememiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz ve yeni gelişmelerle yayınlayacağız."Sinan Ateş, öldürülmesinden bir gün önce İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra İYİ Parti’ye yakınlaştığı iddiaları üzerine Sinan Ateş “Yine ülkücülere ve MHP’lilere itibar suikastı peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP’dir” açıklaması yapmıştı.