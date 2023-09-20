Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan 12 milyonluk arabaya binmeye başladı! /20 Eylül 2023 10:29

Sinan Oğan 12 milyonluk arabaya binmeye başladı!

Seçimlerden sonra ortalarda çok görünmeyen Sİnan Oğan'ın otomobilini gündeme getiren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek oldu. Zeyrek köşesinde Sinan Oğan'ın otomobilini değiştirip 12 milyon lira değerindeki bir Alman otomobiline binmeye başladığını duyurdu

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın sığınmacıların geri gönderileceğine yönelik vaatlerini hatırlatırken; Oğan'ı, Erdoğan'ın "Sığınmacılara ev sahipliğine devam edeceğiz" sözlerine karşı sessiz kalmakla eleştirdi. Zeyrek, Oğan'ın 12 milyon liralık arabaya bindiğini iddia etti. 

Zeyrek, bugünkü yazısında Sinan Oğan'ın seçim öncesindeki "AKP, sığınmacılara birçok ayrıcalık tanıyor. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem: Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri göndereceğiz" sözlerini hatırlattı. 

Sinan Oğan'ın ikinci tur için Erdoğan'ı desteklediğine vurgu yapan Zeyrek, Erdoğan'ın 18 Eylül'deki "Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz" açıklamasına dikkat çekti. 

Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olarak iktidara gelmeyi başardı. Ancak 7 Mayıs'ta TRT ekranında sıraladığı vaatler konusunda sus pus oldu.

Aynı zamanda hemşerim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde 'Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık' dedi. Ben gayet normal karşıladım.

Mensubu olduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden 'mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz' noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti.

Arkadaşım şöyle bir detay verdi: 'Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası' dedi.'" 
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