'Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde' haberine 'işyerine izinsiz giriş'ten hapis cezası

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, 2020’de yaptığı "Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde" haberi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.





Aygül, 25 Ağustos 2020'de Bitlis News’te yayınlanan 'Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum!' başlıklı köşe yazısında, Kızılay’ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı etlerin Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve abisi AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’a ait otelde kullanıldığına dair iddiaları paylaştı. Söz konusu isimlerin şikayeti üzerine Aygül hakkında soruşturma başlatıldı.





6 AY HAPİS





Suç duyurusunun üzerinden üç yıl geçtikten sonra 12 Ocak 2023’te, Aygül hakkında 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla bir yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.





Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 20 Nisan 2023 tarihinde verilen karara göre Aygül, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiği' gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve dosyanın basit yargılama usulüne tabi olması sebebiyle dörtte bir oranında indirim yapılarak dört ay 15 güne düşürüldü. Aygül'ün verilen karara itiraz etmesi üzerine duruşma tarihi olarak 19 Eylül salı günü belirlendi.





Duruşmada Sinan Aygül 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





AİLE BOYU KIZILAY YETKİLİSİ...

Mahkemeden çıkan kararı sosyal medya hesabından duyuran Sinan Aygül, dosyaya giren müfettiş raporundan da çarpıcı ayrıntılar paylaştı. Aygül'ün paylaşımları şöyle:





- Sonunda ceza aldım 2020 yılında yaptığım "Kızılay Etleri AKP'li Vekilin Otelinde" haberimden dolayı hakkımda 3 yıl sonra "İşyerine izinsiz giriş" iddiasıyla açılan davadan 6 ay hapis cezası aldım. Ceza kısmına şaşırmadım. Ancak dosyada ilginç detaylar gördüm, paylaşıyorum,





- Haberden sonra Kızılay tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmişti. Müfettiş raporu da dosyada yer aldı, okudum. Öğrendiğim ilk ilginç şey; Kızılay Tatvan Temsilcisi AKP Milletvekili Cemal Taşar'ın damadı Av. Mesut Sayılgan imiş.





- Görüntüler Taşar Otelden, Ekip şöyle; Otel AKP'li vekil Cemal Taşar ve kardeşi Battal Taşar'a ait, Battal Taşar Kızılay Tatvan Koordinatörü, Cemal Taşar'ın damadı Av. Mesut Sayılgan Kızılay Tatvan Temsilcisi, Yeğenleri Feyzullah Piral hem otel müdürü hem Kızılay yetkilisi.





- Benim iddiam Kızılay'a ait kuşbaşı/kıyma konservelerin Taşar'lara ait otelde tüketildiğiydi. Konserve etlerin otel mutfağının dolabında, bir kısmı kullanılmış, kullanıma hazır halde ne işi var? Bu basit soruyu sormuştum. Ben otel mutfağında 3 konserve görüntülemiştim.





743 KONSERVE ET NEREDE?

- Müfettiş raporuna göre o tarihe kadar TAŞARLARIN AİLE ÇİFTLİĞİ'ne pardon Kızılay Tatvan Temsilciliğine gelen konserve sayısı 2016 adet, Dağıtılan/çıkışı yapılan 978 adet, Mevcutta bulunan 292 adet, Aradaki fark 746 adet 743 adet konserve etin akıbeti belli değil, 3'ü otelde.





- Müfettişin raporda, "Temsilcilik" diye bahsettiği Taşarlar, yeğenleri ve damatlarının etleri dağıttıklarını söylediklerini ama zorunlu olan "Ayni Yardım Teslim Belgesinin düzenlenmediğini" söylüyor. Yani zorunlu olmasına rağmen kime dağıttıklarına dair bir kayıt tutulmamış.





- "Etleri dağıttık ama kaydını tutmasını bilmiyorduk" diyen Taşarlar, yeğenleri ve damatları, bazı etlerin de belediye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına verildiğini söylüyor. Müfettiş belediyeye "Size verdiler mi?" diye soruyor belediye de "Verdiler, mültecilere verdik" diyor.





- AKP'li vekilin kardeşi, Kızılay koordinatörü ve otelin sahibi Battal Taşar konserve etlerin bir kısmını da Sosyal Yardımlaşma Vakfına verdiklerini söylüyor ifadesinde. Müfettiş SYDV'ye soruyor. Verilen yanıt; "Vakfımıza herhangi bir ayni malzeme teslimatı yapılmamıştır."



