Sarayın Başsavcısı Ayhan Bora Kaplan ile ilgili haberleri engelletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın villa ve araba aldığı öne sürülen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, 26 içerik için erişim engelli kararı aldırdı.





Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nce alınan kararda T24 yazarı Tolga Şardan'ın, "Ayhan Bora Kaplan, hangi üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı?", "Ayhan Bora Kaplan, polis müdürlerinin görevden alınması için 5 milyonu kime verdi?" başlıklı yazılarının da yayından kaldırılmasına karar verildi.





Ayrıca Kocaman, "villa ve araba aldığı iddiasını reddettiği, Kaplan ile birkaç dakika restoranda görüştüğü, Kaplan operasyonunun Soylu'ya yönelik bir operasyon olduğunu" söylediği haberi de yayından kaldırttı.





Talebi önce "basın özgürlüğü" denilerek reddedildi





Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimligˆi, Kocaman'ın 18 Eylül'deki başvurusunu, içeriklerin "basın hu¨rriyeti sınırları kapsamında kaldığını" değerlendirerek reddetti.





Kocaman'ın avukatı ret kararına itiraz ederken, dosya 19 Eylül'de Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi.





İtirazı kabul eden Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği ise kararın gerekçesi olarak, "Talep edenin hâlâ go¨revde yu¨ksek yargı mensubu oldugˆu, ic¸eriklerde yer alan paylas¸ımların isim ve soy isim rumuzlanmadan ve fotogˆraf paylas¸ımı yapılarak yayınlandıgˆı, o¨zel hayatın gizliligˆi geregˆi kis¸inin hedef haline getirilerek kis¸ilik haklarına saldırı olus¸turabilecegˆi"ni öne sürdü.